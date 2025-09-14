Hírlevél

Rendkívüli

Botrány: egy közgazdász leplezte le Macron valódi véleményét a háborúról

Vége a görgetésnek? Franciaország hadat üzen a TikToknak

A francia parlamenti vizsgálóbizottság szerint a 15 év alatti gyermekek számára teljesen be kellene tiltani a közösségi média használatát, míg a 15–18 év közötti fiatalokra éjszakai „digitális kijárási tilalmat” kellene bevezetni. A javaslatok részei annak a kemény hangvételű jelentésnek, amely a TikTok mentális egészségre gyakorolt hatásait vizsgálta.
TikTokfrancia Nemzetgyűlésközösségi médiahasználatvizsgálatFranciaországközösségi médiagyermek

Hat hónapon át tartó vizsgálat után a francia parlament vizsgálóbizottsága arra a következtetésre jutott, hogy a TikTok tudatosan teszi ki a gyerekeket toxikus, veszélyes és addiktív tartalmaknak, amelyek komolyan károsítják a fiatalok mentális egészségét.

The #skinnytok hashtag is banned. The TikTok app directs users to resources for managing body image issues if they try to access it. This is seen in this photo illustration in Brussels, Belgium, on August 23, 2025. (Photo by Jonathan Raa/NurPhoto) (Photo by Jonathan Raa / NurPhoto via AFP), TikTok
Digitális vészhelyzet: Franciaország betiltaná a TikTokot a 15 év alattiaknak
Fotó: JONATHAN RAA / NurPhoto

A javaslatok között szerepel a közösségi média teljes tilalma 15 év alatt, a 15 és 18 év közöttieknek pedig eset 10 és reggel 8 közötti használat korlátozása, valamint a mobiltelefonok iskolai betiltása. 

Emellett felvetették a „digitális gondatlanság” fogalmát is, amely szerint büntethető lenne az a szülő, aki nem védi meg gyermekét az online károktól – írja a BBC.

A TikTok tiltakozik

A francia Nemzetgyűlés jelenleg vizsgálja, hogyan lehetne szigorúbban szabályozni a digitális szektort. A kínai TikTok visszautasította a vádakat, és hangsúlyozta, hogy több mint 70 biztonsági funkciót alkalmaz, köztük képernyőidő-korlátozást és esti figyelmeztetéseket. A bizottság szerint azonban ezek nem elég hatékonyak.

Amúgy Franciaország nincs egyedül. Ausztrália december 10-től betiltja a közösségi média használatát a 16 év alattiak számára, és súlyos bírságot ró ki azokra a platformokra, amelyek nem tesznek „ésszerű lépéseket” a kiskorúak kizárására. Dánia hasonló tiltást fontolgat, míg Spanyolországban a parlament elé került egy törvényjavaslat, amely kötelezővé tenné a szülői engedélyt a 16 év alattiak számára. Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke kijelentette, hogy figyelemmel kísérik az ausztrál törvény hatásait, és 2025 végéig javaslatot tesz egy uniós szintű szabályozásra.

 

