Vége a görgetésnek? Franciaország hadat üzen a TikToknak

Hat hónapon át tartó vizsgálat után a francia parlament vizsgálóbizottsága arra a következtetésre jutott, hogy a TikTok tudatosan teszi ki a gyerekeket toxikus, veszélyes és addiktív tartalmaknak, amelyek komolyan károsítják a fiatalok mentális egészségét.

Digitális vészhelyzet: Franciaország betiltaná a TikTokot a 15 év alattiaknak

Fotó: JONATHAN RAA / NurPhoto

A javaslatok között szerepel a közösségi média teljes tilalma 15 év alatt, a 15 és 18 év közöttieknek pedig eset 10 és reggel 8 közötti használat korlátozása, valamint a mobiltelefonok iskolai betiltása.

Emellett felvetették a „digitális gondatlanság” fogalmát is, amely szerint büntethető lenne az a szülő, aki nem védi meg gyermekét az online károktól – írja a BBC.

A TikTok tiltakozik

A francia Nemzetgyűlés jelenleg vizsgálja, hogyan lehetne szigorúbban szabályozni a digitális szektort. A kínai TikTok visszautasította a vádakat, és hangsúlyozta, hogy több mint 70 biztonsági funkciót alkalmaz, köztük képernyőidő-korlátozást és esti figyelmeztetéseket. A bizottság szerint azonban ezek nem elég hatékonyak.

Amúgy Franciaország nincs egyedül. Ausztrália december 10-től betiltja a közösségi média használatát a 16 év alattiak számára, és súlyos bírságot ró ki azokra a platformokra, amelyek nem tesznek „ésszerű lépéseket” a kiskorúak kizárására. Dánia hasonló tiltást fontolgat, míg Spanyolországban a parlament elé került egy törvényjavaslat, amely kötelezővé tenné a szülői engedélyt a 16 év alattiak számára. Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke kijelentette, hogy figyelemmel kísérik az ausztrál törvény hatásait, és 2025 végéig javaslatot tesz egy uniós szintű szabályozásra.