Berezelt Kína, Donald Trump történelmi győzelmet aratott

A Bloomberg és a Wall Street Journal szerint amerikai befektetők veszik át a TikTok irányítását az Egyesült Államokban. A ByteDance részesedése csökken, hogy a közösségi hálózat megfeleljen az amerikai törvényeknek.

Megállapodás született a TikTok amerikai üzletágáról az Egyesült Államok és Kína között

Fotó: KEVIN DIETSCH / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Amerikai befektetők kezébe kerül a TikTok USA üzletága

Az Egyesült Államok és Kína megegyeztek abban, hogy a TikTok amerikai üzletágát befektetői konzorciumhoz kerül. A Bloomberg szerint az Oracle, a Andreessen Horowitz és a Silver Lake lesznek a fő résztvevők.

A megállapodás értelmében a kínai ByteDance tulajdonrésze 20% alá csökkenne, miközben az amerikai befektetők akár 80%-os részesedést is szerezhetnek. Ez lehetővé teszi, hogy a TikTok tovább működjön az USA-ban, a nemzetbiztonsági előírásoknak megfelelve.

Hszi Csin-ping kínai elnök valamint Donald Trump amerikai elnök

Fotó: Evgenia Novozhenina / AFP

Az Egyesült Államokban folytathatja működését a TikTok

Az új irányításért egy amerikai vállalat felel majd, amelynek igazgatótanácsában többségben lesznek amerikai tagok. Egy tag kinevezésére közvetlenül az amerikai kormánynak is joga lesz. Az Oracle felhőszolgáltatásai továbbra is támogatják a TikTok működését az Egyesült Államokban.

A döntés hátterében az amerikai törvény áll, amely kimondta: a TikTok betiltható, ha nem választják le a kínai ByteDance-ről. Donald Trump több alkalommal is kitolta a határidőt, míg végül szeptemberben bejelentette: megszületett a megállapodás, amelyet a kínai elnökkel is megvitatnak.