Rendkívüli

Meghalt Giorgio Armani

baleset

Gyerekek közé hajtott egy autó Berlinben

37 perce
Olvasási idő: 4 perc
Berlinben drámai baleset történt szerdán délután. Egy autó tömegbe hajtott a város egyik forgalmas kereszteződésében. A helyszínen több gyermek megsérült, egy felnőttet pedig súlyos állapotban szállítottak kórházba.
balesetGyerekektömegbe hajtotttragédia

Tömegbe hajtott egy autó Berlinben. A német fővárosban, a Dohnagestell és a Seestraße találkozásánál következett be a tragikus eset, helyi idő szerint 13:10 körül. A DailyMail beszámolója szerint egy BMW sodródott a járdán lévő emberek közé, és elütött egy csoport gyereket, akik mindössze 7–8 évesek voltak. Az őket kísérő egyik felnőtt súlyosan megsérült.

Sokkoló baleset Berlinben: gyerekek sérültek meg mikor tömegbe hajtott egy autó.
Sokkoló baleset Berlinben: gyerekek sérültek meg mikor tömegbe hajtott egy autó.
Fotó: Twitter

A Seestraße az északnyugati Wedding városrészben fut keresztül, a népszerű Volkspark Rehberge park mellett, amelyet gyakran látogatnak családok és iskolás csoportok.

Tömegbe hajtott az autó: Gyerekek sérültek meg

A berlini tűzoltóság szóvivője megerősítette, hogy több gyermek könnyebb sérüléseket szenvedett, ugyanakkor az egyik felnőtt állapota válságos. A helyszínre azonnal több mentőautó és rendőrségi egység érkezett, a német sajtóban közzétett fotók legalább három mentőautót mutattak a környéken.

A hatóságok szerint baleset történt

A német rendőrség és a mentőszolgálat közölte, hogy az első információk szerint nem szándékos támadás, hanem közlekedési baleset történt. A sofőrt a helyszínen igazoltatták, a körülmények tisztázása jelenleg is folyamatban van.

A hatóságok hangsúlyozták: nincs jele annak, hogy terrortámadásról lenne szó, bár a tömegbe hajtott autó képe sokakban félelmet idézett fel a korábbi évek hasonló tragédiái miatt.

 

 

