Gyerekek közé hajtott egy autó Berlinben

Tömegbe hajtott egy autó Berlinben. A német fővárosban, a Dohnagestell és a Seestraße találkozásánál következett be a tragikus eset, helyi idő szerint 13:10 körül. A DailyMail beszámolója szerint egy BMW sodródott a járdán lévő emberek közé, és elütött egy csoport gyereket, akik mindössze 7–8 évesek voltak. Az őket kísérő egyik felnőtt súlyosan megsérült.
A Seestraße az északnyugati Wedding városrészben fut keresztül, a népszerű Volkspark Rehberge park mellett, amelyet gyakran látogatnak családok és iskolás csoportok.
A berlini tűzoltóság szóvivője megerősítette, hogy több gyermek könnyebb sérüléseket szenvedett, ugyanakkor az egyik felnőtt állapota válságos. A helyszínre azonnal több mentőautó és rendőrségi egység érkezett, a német sajtóban közzétett fotók legalább három mentőautót mutattak a környéken.
A német rendőrség és a mentőszolgálat közölte, hogy az első információk szerint nem szándékos támadás, hanem közlekedési baleset történt. A sofőrt a helyszínen igazoltatták, a körülmények tisztázása jelenleg is folyamatban van.
A hatóságok hangsúlyozták: nincs jele annak, hogy terrortámadásról lenne szó, bár a tömegbe hajtott autó képe sokakban félelmet idézett fel a korábbi évek hasonló tragédiái miatt.