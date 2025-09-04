Gyerekek közé hajtott egy autó Berlinben

Tömegbe hajtott egy autó Berlinben. A német fővárosban, a Dohnagestell és a Seestraße találkozásánál következett be a tragikus eset, helyi idő szerint 13:10 körül. A DailyMail beszámolója szerint egy BMW sodródott a járdán lévő emberek közé, és elütött egy csoport gyereket, akik mindössze 7–8 évesek voltak. Az őket kísérő egyik felnőtt súlyosan megsérült.

Sokkoló baleset Berlinben: gyerekek sérültek meg mikor tömegbe hajtott egy autó.

Fotó: Twitter

A Seestraße az északnyugati Wedding városrészben fut keresztül, a népszerű Volkspark Rehberge park mellett, amelyet gyakran látogatnak családok és iskolás csoportok.

Tömegbe hajtott az autó: Gyerekek sérültek meg

A berlini tűzoltóság szóvivője megerősítette, hogy több gyermek könnyebb sérüléseket szenvedett, ugyanakkor az egyik felnőtt állapota válságos. A helyszínre azonnal több mentőautó és rendőrségi egység érkezett, a német sajtóban közzétett fotók legalább három mentőautót mutattak a környéken.

In Berlin, an unknown person rammed a group of children with a car — three were injured



The driver was detained. The teacher who was accompanying the children was hospitalized with serious injuries.



It is not yet known whether this was a deliberate ramming (a terrorist attack)… pic.twitter.com/wnv5lP8o4H — NEXTA (@nexta_tv) September 4, 2025

A hatóságok szerint baleset történt

A német rendőrség és a mentőszolgálat közölte, hogy az első információk szerint nem szándékos támadás, hanem közlekedési baleset történt. A sofőrt a helyszínen igazoltatták, a körülmények tisztázása jelenleg is folyamatban van.