charlie kirk

Elszabadult a pokol Charlie Kirk emlékére tartott gyertyagyújtáson

Botrányba torkollott Charlie Kirk emlékére tartott virrasztás Boise-ban. Egy aktivista trágár kiáltása után hatalmas tömegverekedés robbant ki, több embert is előállítottak.
charlie kirkTömegverekedésvirrasztás

Charlie Kirk meggyilkolása után tartott virrasztás közben zavargások törtek ki az idahói Boise-ban. A helyszíni beszámolók szerint egy férfi trágár szavakat kiáltott a tömegnek, amire dühösen reagáltak a résztvevők, és pillanatok alatt tömegverekedés robbant ki - írja a Fox News.

tömegverekedés
A Charlie Kirk virrasztása tömegverekedésbe fulladt
Fotó: PHILL MAGAKOE / Phill Magakoe / AFP

Tömegverekedés 

A dulakodás során többen a földre kerültek. A tömeg egy része „USA! USA!” kiáltásokkal próbálta meg elnyomni a felfordulást. Végül a rendőrök közbeléptek, és két férfit letartóztattak. Egyiküknél fegyvert és marihuánát is találtak.

A Boise-i rendőrség közölte: a jövőbeni emlékező rendezvényeken fokozott jelenléttel próbálják garantálni a biztonságot.

Megdöbbentő részletek derültek ki Charlie Kirk feltételezett gyilkosáról, miközben sokkoló videó is napvilágra került a brutális merényletről. Közben Charlie Kirk özvegye megtörten vallott a nyilvánosság előtt, megrázó szavakkal idézve fel férje tragédiáját.

Ha többet szeretne megtudni Charlie Kirk haláláról, azt az Origo oldalán megteheti.

 

