Magyar szív dobogott Hollywood legnagyobb sztárjában: Tony Curtisre emlékezünk

Tony Curtis, eredeti nevén Bernard Schwartz, 1925. június 3-án látta meg a napvilágot New Yorkban. Szülei, Schwartz Manó (Emanuel Schwartz) és Klein Ilona (Helen Schwartz) Mátészalkáról vándoroltak ki az Egyesült Államokba.

Tony Curtis, 1951

Első igazán emlékezetes szerepét a A siker édes illata című 1957-es drámában játszotta, de pályafutása során számos ikonikus filmben tűnt fel, mint például a Van, aki forrón szereti című vígjáték Marilyn Monroe és Jack Lemmon oldalán, A megbilincseltek, amiért 1959-ben Oscar-díjra jelölték, vagy a Spartacus. Curtis ezen időszak alatt kétszer nyerte el a Golden Globe Henrietta-díját, a legkedveltebb férfi filmsztár kategóriában.

Curtis több mint 130 filmben szerepelt, a kalandfilmek, romantikus vígjátékok és drámák széles skáláján bizonyította sokoldalúságát. Híres produkciói közé tartozik többek között a Houdini, a Trapéz, A bostoni fojtogató és Az utolsó filmcézár.