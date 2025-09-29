Hírlevél

Rendkívüli

Rejtélyes kór támadja a fiatalok szívét – sokkoló a magyarázat

Tony Curtis

Magyar szív dobogott Hollywood legnagyobb sztárjában: Tony Curtisre emlékezünk

34 perce
Olvasási idő: 4 perc
Tizenöt éve hunyt el a magyar származású hollywoodi sztár. Tony Curtis több mint 130 alkotásban szerepelt, Hollywood egyik legtehetségesebb színművésze volt, aki egész életében büszkén hangoztatta magyar gyökereit.
Tony Curtis, eredeti nevén Bernard Schwartz, 1925. június 3-án látta meg a napvilágot New Yorkban. Szülei, Schwartz Manó (Emanuel Schwartz) és Klein Ilona (Helen Schwartz) Mátészalkáról vándoroltak ki az Egyesült Államokba. 

Magyar hangját sokszor a Nemzet Színésze címmel kitüntetett, Kossuth- és kétszeres Jászai Mari-díjas Sztankay István kölcsönözte, aki a filmjeinek körülbelül 70 százalékát szinkronizálta. Különösen népszerű volt a Minden lében két kanál (The Persuaders) című brit televíziós krimisorozat, amely 1971–1972-ben készült. Sztankay kétszer találkozott Curtisszel személyesen, először 2003-ban, majd 2009-ben a Budapesti Nemzetközi Könyvfesztiválon. 

Tony Curtis többször is ellátogatott Magyarországra, egyszer még Mátészalkára is, mindig büszke volt származására. 

1996-ban a Magyar Köztársasági Érdemrend tiszti keresztjével tüntették ki. 2008-ban a Magyar Turizmus Zrt. amerikai reklámfilmjeiben vállalta a főszerepet, hogy hazánkat népszerűsítse. Utoljára 2009 áprilisában járt hazánkban, amikor a könyvfesztiválon bemutatta önéletrajzát, a Hollywood hercege-t, valamint festményeit. 

A színészlegendát utolsó útjára három magyar tárgy kísérte: egy a Dohány utcai zsinagógából, egy az édesapja szabószerszámai közül, és a magyar állam kitüntetése. 

 

