Magyar szív dobogott Hollywood legnagyobb sztárjában: Tony Curtisre emlékezünk

Tony Curtis, eredeti nevén Bernard Schwartz, 1925. június 3-án látta meg a napvilágot New Yorkban. Szülei, Schwartz Manó (Emanuel Schwartz) és Klein Ilona (Helen Schwartz) Mátészalkáról vándoroltak ki az Egyesült Államokba.
Első igazán emlékezetes szerepét a A siker édes illata című 1957-es drámában játszotta, de pályafutása során számos ikonikus filmben tűnt fel, mint például a Van, aki forrón szereti című vígjáték Marilyn Monroe és Jack Lemmon oldalán, A megbilincseltek, amiért 1959-ben Oscar-díjra jelölték, vagy a Spartacus. Curtis ezen időszak alatt kétszer nyerte el a Golden Globe Henrietta-díját, a legkedveltebb férfi filmsztár kategóriában.
Curtis több mint 130 filmben szerepelt, a kalandfilmek, romantikus vígjátékok és drámák széles skáláján bizonyította sokoldalúságát. Híres produkciói közé tartozik többek között a Houdini, a Trapéz, A bostoni fojtogató és Az utolsó filmcézár.
Magyar hangját sokszor a Nemzet Színésze címmel kitüntetett, Kossuth- és kétszeres Jászai Mari-díjas Sztankay István kölcsönözte, aki a filmjeinek körülbelül 70 százalékát szinkronizálta. Különösen népszerű volt a Minden lében két kanál (The Persuaders) című brit televíziós krimisorozat, amely 1971–1972-ben készült. Sztankay kétszer találkozott Curtisszel személyesen, először 2003-ban, majd 2009-ben a Budapesti Nemzetközi Könyvfesztiválon.
1996-ban a Magyar Köztársasági Érdemrend tiszti keresztjével tüntették ki. 2008-ban a Magyar Turizmus Zrt. amerikai reklámfilmjeiben vállalta a főszerepet, hogy hazánkat népszerűsítse. Utoljára 2009 áprilisában járt hazánkban, amikor a könyvfesztiválon bemutatta önéletrajzát, a Hollywood hercege-t, valamint festményeit.
A színészlegendát utolsó útjára három magyar tárgy kísérte: egy a Dohány utcai zsinagógából, egy az édesapja szabószerszámai közül, és a magyar állam kitüntetése.