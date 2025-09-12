Rekorderősségű tornádó pusztított Japánban

Japánban minden eddiginél erősebb tornádó pusztított Shizuoka prefektúrában. A JEF3-as erősségű forgószél közel 270 kilométer/órás széllökésekkel csapott le, 89 ember sérült meg, köztük többen súlyosan – közölte a The Guardian.

Tornádó okozta kár Shizuoka prefektúrában

Fotó: Haruho Kariyama / Yomiuri/AFP

Súlyos károkat okozott a tornádó

Az erős széllökések Makinohara és Yoshida településeken autókat borítottak fel, tetőket szakítottak le, több mint 1200 épület rongálódott meg.

A meteorológusok szerint a tornádó kialakulásához a Peipah trópusi vihar okozta instabil légköri viszonyok járultak hozzá, amely ugyanazon a napon Kócsí prefektúrában ért partot, 24 sérültet és 14 ezer háztartásban áramkimaradást okozva.

Eközben a Csendes-óceán keleti részén a korábban 4-es kategóriájú Kiko hurrikán trópusi viharrá gyengült, miközben elhaladt Hawaii mellett. Bár a szél fokozatosan veszített erejéből, maradványai továbbra is nagy hullámokat, heves esőzést, erős széllökéseket és veszélyes áramlatokat hoztak a szigetekhez, komoly kockázatot jelentve a szörfösöknek és a strandolóknak. A szakértők szerint mindkét jelenség jól mutatja, mennyire kiszámíthatatlan és szélsőséges lehet az időjárás a térségben.

