Így néz ki a törpenövésű lány, aki magasító műtéten esett át

A 31 éves marylandi törpenövésű nő, Chandler Crews sosem akarta, hogy egész felnőtt életét 120 centiméter alatti magasságban élje le – írja a DailyMail.

Több mint 30 centivel lett magasabb a műtétek segítségével egy törpenövésű nő

Az FGFR3 gén mutációjából eredő állapot lassítja a hosszú csontok fejlődését. Bár az úgynevezett achondroplasia autosomalis fejlődési rendellenesség a törpenövés egyik leggyakoribb fajtája, az Egyesült Államokban kevesebb mint 50 ezer ember él ezzel az állapottal.

Crews szülei és testvérei nem törpenövésűek, a fiatal nőnél a fogantatáskor kialakult mutáció okozta a törpenövést.

Crews gyermek és tinédzserkorát kihívások sora jellemezte,nem véletlenül, már 16 évesen elhatározásra jutott: végtaghosszabbító műtétet akar.

A végtaghosszabbítás máig vitatott, mivel fájdalmas, költséges, kockázatos és magas a szövődmény-ráta.

2010 augusztusában, 16 évesen Crews átesett az első végtaghosszabbító műtétjén. A lábhosszabbítás során a comb- vagy sípcsontot sebészi úton átvágják, és egy eszközt (külső rögzítőt vagy belső rudat) ültetnek be, amely lassan távolítja a csontvégeket hetekig vagy hónapokig. Naponta körülbelül 1 milliméterrel nő a csont, miközben az új csont a résben képződik. A kívánt hossz elérése után az eszközt eltávolítják, és a csontnak össze kell forrnia, mielőtt a teljes mozgásképességet visszanyeri a páciens.

A műtétek rendkívül költségesek, Crews becslése szerint közel 2 millió dollárba kerültek volna, de mivel a görbe lábait és gerince egészségét kellett korrigálni, a biztosítás nagy részben fedezte a költségeket.

Ezután Crews a karjainak hosszabbításába is belefogott, hogy arányos legyen a testével.

Később 2013 májusában, 19 évesen Crews második és harmadik lábhosszabbító műtétjén esett át.

Ma, 150 cm körüli magassággal úgy érzi, elégedett az eredménnyel.

„Őszintén szólva nemcsak magasabb akartam lenni, hanem arányosabb is. A hosszabb karokkal könnyebben elérhetem a fejem tetejét, biztonságos távolságból vezethetek” – fogalmazott a fiatal nő.