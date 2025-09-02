Bajban a magyar műkörmösök, szeptember 1-jétől tilos használniuk az egyik alapösszetevőt

A TPO (Trimethylbenzoyl diphenylphosphine oxide) egy fotómegkötő anyag, amelynek segítségével a műköröm zselé és gél lakk UV fény alatt megkeményedik. Az állatkísérletek alapján azonban feltételezhető, hogy az összetevő az emberre nézve is rákkeltő hatású, mutagén és a nők esetében a reprodukcióra is hatással lehet.
Mivel az alapanyag a körömlemezen keresztül felszívódhat, ezért használata súlyos kockázatokat hordozhat.
Az Európai Unió ezért úgy döntött, hogy 2025. szeptember 1-jétől tilos forgalmazni – gyártani és értékesíteni – TPO-t tartalmazó kozmetikai termékeket. A TPO-t a CMR 1B kategóriába sorolták, és felkerült az EU tiltott összetevők listájára (Annex II).
Azonban csupán elővigyázatosságról van szó, nem arról, hogy ez az anyag akut egészségügyi veszélyt jelentene.
Korábban elterjedt a hír, hogy a műköröm készítésnél használt gél lakkot tiltják be. Ez nem igaz, ugyanis csak ez az összetevő került tiltólistára.
Az uniós szabályozás a gyártásra és az új forgalomba hozatalra vonatkozik, vagyis a szakemberek megvásárolhatják és felhasználhatják a már meglévő készleteket, bár felmerül a kérdés, hogy a kutatások eredményeinek tükrében a fogyasztók mennyire lesznek hajlandóak kitenni magukat az ezzel járó kockázatnak. Egyes márkák már előálltak a TPO-mentes termékekkel, viszont a számuk egyelőre még elenyésző.
A magyarországi szabályozás még az uniós irányelvnél is szigorúbb, ugyanis szeptember 1-től nemcsak a TPO forgalmazása, hanem
a felhasználása is tilos lesz.
Vagyis a műkörmösök nem használhatják fel a még meglévő, ilyen alkotóanyagot tartalmazó készleteket sem.
Eddig sem minden műkörmös alapanyag tartalmazott TPO-t, a gyártók pedig már fejlesztik a megfelelő termékalternatívákat a betiltott alapanyagot tartalmazó készítmények helyett.
Már meg is jelent a forgalomban két újabb, TPO-mentes változat, amelyek alkotórésze TPO-L, illetve Ethyl Trimethylbenzoyl Phenylphosphinate.
Ezek az anyagok hasonlóan hatékonyak a kötési folyamatban, és megfelelnek az új EU-s szabályozásnak.
Az EU 2024 májusában jelentette be kezdeti döntését, a betiltási dátumot pedig már a nyár elején nyilvánosságra hozták – de az importőrök és a szépségápolási szakemberek tiltakoznak, azzal érvelve, hogy a szeptember 1-jei betiltási dátum nem hagy elég időt arra, hogy készleteiket TPO-mentes termékekkel pótolják - írja a New York Post.
A TPO jelenleg nem szabályozott az Egyesült Államokban. A potenciális veszélyek miatt aggódó fogyasztók csökkenthetik a kockázatot, ha TPO-mentes körömápolási termékeket kérnek, elegendő időt hagynak a gél manikűrök között, védő alapozó lakkot használnak, és gondoskodnak arról, hogy a felvitel jól szellőző helyen történjen.