Bajban a magyar műkörmösök, szeptember 1-jétől tilos használniuk az egyik alapösszetevőt

A TPO (Trimethylbenzoyl diphenylphosphine oxide) egy fotómegkötő anyag, amelynek segítségével a műköröm zselé és gél lakk UV fény alatt megkeményedik. Az állatkísérletek alapján azonban feltételezhető, hogy az összetevő az emberre nézve is rákkeltő hatású, mutagén és a nők esetében a reprodukcióra is hatással lehet.

A TPO a körömlemezen keresztül felszívódhat

Fotó: Pixabay

Mivel az alapanyag a körömlemezen keresztül felszívódhat, ezért használata súlyos kockázatokat hordozhat.

Az Európai Unió ezért úgy döntött, hogy 2025. szeptember 1-jétől tilos forgalmazni – gyártani és értékesíteni – TPO-t tartalmazó kozmetikai termékeket. A TPO-t a CMR 1B kategóriába sorolták, és felkerült az EU tiltott összetevők listájára (Annex II).

Azonban csupán elővigyázatosságról van szó, nem arról, hogy ez az anyag akut egészségügyi veszélyt jelentene.

Fotó: Pixabay

Korábban elterjedt a hír, hogy a műköröm készítésnél használt gél lakkot tiltják be. Ez nem igaz, ugyanis csak ez az összetevő került tiltólistára.

Az uniós szabályozás a gyártásra és az új forgalomba hozatalra vonatkozik, vagyis a szakemberek megvásárolhatják és felhasználhatják a már meglévő készleteket, bár felmerül a kérdés, hogy a kutatások eredményeinek tükrében a fogyasztók mennyire lesznek hajlandóak kitenni magukat az ezzel járó kockázatnak. Egyes márkák már előálltak a TPO-mentes termékekkel, viszont a számuk egyelőre még elenyésző.

Magyarországon szigorúbb a szabályozás

A magyarországi szabályozás még az uniós irányelvnél is szigorúbb, ugyanis szeptember 1-től nemcsak a TPO forgalmazása, hanem

a felhasználása is tilos lesz.

Vagyis a műkörmösök nem használhatják fel a még meglévő, ilyen alkotóanyagot tartalmazó készleteket sem.

A TPO-mentes körömlakkok

Eddig sem minden műkörmös alapanyag tartalmazott TPO-t, a gyártók pedig már fejlesztik a megfelelő termékalternatívákat a betiltott alapanyagot tartalmazó készítmények helyett.

Már meg is jelent a forgalomban két újabb, TPO-mentes változat, amelyek alkotórésze TPO-L, illetve Ethyl Trimethylbenzoyl Phenylphosphinate.

Ezek az anyagok hasonlóan hatékonyak a kötési folyamatban, és megfelelnek az új EU-s szabályozásnak.