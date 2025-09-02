Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Franciaországban bejelentették, pontosan mikor tör ki a világháború

tpo

Bajban a magyar műkörmösök, szeptember 1-jétől tilos használniuk az egyik alapösszetevőt

1 órája
Olvasási idő: 6 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Egy uniós határozat szerint a kozmetikumok körébe tartozó, és a műköröm készítéséhez használt egyik alapösszetevőt – a TPO-t – a CMR 1B kategóriába sorolták, ami azt jelenti, hogy az anyag rákkeltő, mutagén, és reprodukciót károsító lehet. Ennek eredményeként a TPO-t tartalmazó termékek felhasználása és értékesítése 2025. szeptember 1-jétől tilos a műkörömszalonokban, így Magyarországon is.
Link másolása
Vágólapra másolva!
tposzépségipargél lakkműkörömtiltás

A TPO (Trimethylbenzoyl diphenylphosphine oxide) egy fotómegkötő anyag, amelynek segítségével a műköröm zselé és gél lakk UV fény alatt megkeményedik. Az állatkísérletek alapján azonban feltételezhető, hogy az összetevő az emberre nézve is rákkeltő hatású, mutagén és a nők esetében a reprodukcióra is hatással lehet.

körömlakk, köröm, UV, manikűr, gél lakk, műköröm, nail polish, TPO
A TPO a körömlemezen keresztül felszívódhat
Fotó: Pixabay

Mivel az alapanyag a körömlemezen keresztül felszívódhat, ezért használata súlyos kockázatokat hordozhat.

Az Európai Unió ezért úgy döntött, hogy 2025. szeptember 1-jétől tilos forgalmazni – gyártani és értékesíteni – TPO-t tartalmazó kozmetikai termékeket. A TPO-t a CMR 1B kategóriába sorolták, és felkerült az EU tiltott összetevők listájára (Annex II).

Azonban csupán elővigyázatosságról van szó, nem arról, hogy ez az anyag akut egészségügyi veszélyt jelentene.

körömlakk, köröm, UV, manikűr, gél lakk, műköröm, nail polish, TPO
Fotó: Pixabay

Korábban elterjedt a hír, hogy a műköröm készítésnél használt gél lakkot tiltják be. Ez nem igaz, ugyanis csak ez az összetevő került tiltólistára.

Az uniós szabályozás a gyártásra és az új forgalomba hozatalra vonatkozik, vagyis a szakemberek megvásárolhatják és felhasználhatják a már meglévő készleteket, bár felmerül a kérdés, hogy a kutatások eredményeinek tükrében a fogyasztók mennyire lesznek hajlandóak kitenni magukat az ezzel járó kockázatnak. Egyes márkák már előálltak a TPO-mentes termékekkel, viszont a számuk egyelőre még elenyésző.

Magyarországon szigorúbb a szabályozás

A magyarországi szabályozás még az uniós irányelvnél is szigorúbb, ugyanis szeptember 1-től nemcsak a TPO forgalmazása, hanem

a felhasználása is tilos lesz.

Vagyis a műkörmösök nem használhatják fel a még meglévő, ilyen alkotóanyagot tartalmazó készleteket sem.

A TPO-mentes körömlakkok

Eddig sem minden műkörmös alapanyag tartalmazott TPO-t, a gyártók pedig már fejlesztik a megfelelő termékalternatívákat a betiltott alapanyagot tartalmazó készítmények helyett.

Már meg is jelent a forgalomban két újabb, TPO-mentes változat, amelyek alkotórésze TPO-L, illetve Ethyl Trimethylbenzoyl Phenylphosphinate.

Ezek az anyagok hasonlóan hatékonyak a kötési folyamatban, és megfelelnek az új EU-s szabályozásnak.

Az EU 2024 májusában jelentette be kezdeti döntését, a betiltási dátumot pedig már a nyár elején nyilvánosságra hozták – de az importőrök és a szépségápolási szakemberek tiltakoznak, azzal érvelve, hogy a szeptember 1-jei betiltási dátum nem hagy elég időt arra, hogy készleteiket TPO-mentes termékekkel pótolják - írja a New York Post.

Az Egyesült Államokban továbbra is használható

A TPO jelenleg nem szabályozott az Egyesült Államokban. A potenciális veszélyek miatt aggódó fogyasztók csökkenthetik a kockázatot, ha TPO-mentes körömápolási termékeket kérnek, elegendő időt hagynak a gél manikűrök között, védő alapozó lakkot használnak, és gondoskodnak arról, hogy a felvitel jól szellőző helyen történjen.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!