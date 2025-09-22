Megjelent a világ leghatékonyabb traffipaxa Ausztráliában. A gépet egyelőre még tesztelik, de a fejlesztők szerint egyszerre több szabályszegést is képes rögzíteni – írja a DailyMail.

Jön a világ leghatékonyabb traffipaxa, retteghetnek a szabálytalankodók

Melbourne-ben feltűnt egy új, rendkívül fejlett traffipax, amely egyszerre több szabályszegést is képes rögzíteni.

A vontatható készüléket az Albert Parkban, a Canterbury Roadon állították fel elsőként.

A kamera egy amerikai Verra Mobility cég négyhetes tesztjének része, a próba alatt traffipax-szal nem fognak bírságokat kiszabni. A cég független tesztet végez, gyakorlatilag a saját technológiáját próbálja ki.

A hagyományos mobil traffipaxokkal ellentétben ez az új, all-in-one rendszer nemcsak a sebességtúllépést, hanem az átlagsebességet két pont között, a piros lámpán való áthajtást, a buszsáv használatát, a biztonsági öv mellőzését és akár a mobiltelefon használatát is képes rögzíteni, mindezt egyszerre.