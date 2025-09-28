Ennél szívszorítóbb tragikus szerelmi történetet nem hallott még

David (80) és Susan Jeffcock (74) több mint öt évtizeden át éltek boldog házasságban. David csontdaganata miatt állapota hónapról hónapra romlott, a fájdalmak elviselhetetlenné váltak. Felesége minden percben mellette állt, ápolta és gondoskodott róla, ám amikor világossá vált, hogy nincs gyógyulás, közösen hozták meg döntésüket – így született meg ez a tragikus szerelmi történet, amely Whitbyben ért véget - írja a DailyMail.

Tragikus szerelmi történet – az idős házaspár utolsó sétája Whitbyben a híres 199 lépcsőn át. Fotó:Illusztráció/Unsplash

A tragikus szerelmi történet Whitby festői városában teljesedett be, ahol évek óta éltek. Lakásukat kitakarították, hűtőjüket kiürítették, minden apróságra odafigyeltek, mintha egy utolsó gesztusként másokat akartak volna megkímélni a kellemetlenségektől. Ezután egy utolsó sétára indultak: átkeltek a hídon, majd felmásztak a 199 lépcsőfokon a híres Whitby Abbeyhez, végül kéz a kézben a sziklához sétáltak, ahonnan 55 métert zuhantak a mélybe.

„Susan wants to come with me” – a búcsúlevél szívszorító üzenete

A pár előre megírt búcsúlevelet hagyott ügyvédjüknek. Ebben David elnézést kért az okozott sokkért, és egyetlen mondatban mindent elárult döntésükről: „Susan wants to come with me” – vagyis „Susan velem akar jönni.”

A családtagok szerint a házaspár között teljes volt az összhang, mindig mindent együtt csináltak, és nem tudták elképzelni, hogy a másik nélkül éljenek tovább. David unokaöccse, Kevin úgy fogalmazott: „Ez rendkívül szomorú, de végül is a saját döntésüket hozták meg. Így akarták, és együtt mentek el.”

Tragikus szerelmi történet egy szeretett közösségben

David Sheffieldben született, buszsofőrként dolgozott, Susan pedig egy nagyvállalat igazgatói asszisztenseként. 52 éves házasságuk során közös szenvedélyük volt a zene és a társasági élet. Gyakran jártak élő zenés estekre, barátaik körében mindig vidám, élettel teli embereknek ismerték őket.

Whitby számukra nem csak lakóhely volt, hanem otthon. A tengerpart, a pezsgő pub-élet és a város barátságos légköre mind hozzájárult ahhoz, hogy boldog éveket töltsenek itt. A tragikus szerelmi történet éppen ezért még fájdalmasabb: egy olyan közösség vesztette el őket, ahol sokan szerették és tisztelték őket.