Ennél szívszorítóbb tragikus szerelmi történetet nem hallott még

David (80) és Susan Jeffcock (74) több mint öt évtizeden át éltek boldog házasságban. David csontdaganata miatt állapota hónapról hónapra romlott, a fájdalmak elviselhetetlenné váltak. Felesége minden percben mellette állt, ápolta és gondoskodott róla, ám amikor világossá vált, hogy nincs gyógyulás, közösen hozták meg döntésüket – így született meg ez a tragikus szerelmi történet, amely Whitbyben ért véget - írja a DailyMail.
A tragikus szerelmi történet Whitby festői városában teljesedett be, ahol évek óta éltek. Lakásukat kitakarították, hűtőjüket kiürítették, minden apróságra odafigyeltek, mintha egy utolsó gesztusként másokat akartak volna megkímélni a kellemetlenségektől. Ezután egy utolsó sétára indultak: átkeltek a hídon, majd felmásztak a 199 lépcsőfokon a híres Whitby Abbeyhez, végül kéz a kézben a sziklához sétáltak, ahonnan 55 métert zuhantak a mélybe.
„Susan wants to come with me” – a búcsúlevél szívszorító üzenete
A pár előre megírt búcsúlevelet hagyott ügyvédjüknek. Ebben David elnézést kért az okozott sokkért, és egyetlen mondatban mindent elárult döntésükről: „Susan wants to come with me” – vagyis „Susan velem akar jönni.”
A családtagok szerint a házaspár között teljes volt az összhang, mindig mindent együtt csináltak, és nem tudták elképzelni, hogy a másik nélkül éljenek tovább. David unokaöccse, Kevin úgy fogalmazott: „Ez rendkívül szomorú, de végül is a saját döntésüket hozták meg. Így akarták, és együtt mentek el.”
David Sheffieldben született, buszsofőrként dolgozott, Susan pedig egy nagyvállalat igazgatói asszisztenseként. 52 éves házasságuk során közös szenvedélyük volt a zene és a társasági élet. Gyakran jártak élő zenés estekre, barátaik körében mindig vidám, élettel teli embereknek ismerték őket.
Whitby számukra nem csak lakóhely volt, hanem otthon. A tengerpart, a pezsgő pub-élet és a város barátságos légköre mind hozzájárult ahhoz, hogy boldog éveket töltsenek itt. A tragikus szerelmi történet éppen ezért még fájdalmasabb: egy olyan közösség vesztette el őket, ahol sokan szerették és tisztelték őket.
A szeretet végső bizonyítéka
Bár döntésük megrázó, a családtagok és ismerősök szerint a tragikus szerelmi történet mégis azt mutatja, hogy David és Susan egészen a végsőkig kitartottak egymás mellett. Számukra az élet értelmét a másik jelentette – és ha egy nem maradhatott, a másik sem akart.