Döbbenetes kijelentés: megengednék a transznemű tiniknek, hogy lopjanak

Két transznemű celeb kijelentése óriási botrányt váltott ki: szerintük a transz tiniknek joguk lenne lopni, ha így tudják megőrizni biztonságukat.

A két transznemű sztár, az egyikük Gigi Gorgeous, a másik a népszerű Ts Madison

Fotó: YouTube/Outlaws with TS Madison

Transznemű sztárok felháborító kijelentése a lopásról

Óriási felháborodást kavart, amit Gigi Gorgeous (Gyönyörű Gigi) és TS (Transzszexuális) Madison mondott egy podcastban. A transznemű YouTuber és egy komoly Drag Queen verseny sztárja, vagy zsűrije szerint a transz tinédzsereknek meg kellene engedni, hogy lopjanak, ha így érzik magukat biztonságban.

Gigi nyíltan kijelentette:

Ha rajtam múlna, nem lenne büntetés transz tiniknek a bolti lopásért.

Példaként saját gyerekkorát hozta fel, amikor sminket lopott, mert másképp nem juthatott hozzá. Madison sem maradt el mögötte: elismerte, hogy tinédzserként többször is elkapták lopás közben.

A beszélgetés ugyan részben viccnek indult, de sokan vérlázítónak tartották, hogy ilyesmit egyáltalán kimondtak. A közösségi médiában azonnal kitört a botrány.

Néhány hozzászóló helyeselt, mondván, a transz tiniknek muszáj volt így túlélniük.

Mások viszont kemény szavakkal vágtak vissza.

Ne normalizáljuk a lopást!

Vagy:

Senki sem állhat a törvény felett!

– írták dühösen.

Ez a cikk nem jöhetett volna létre a Daily Mail nélkül, akik végignézték a két transz személy közötti 1 órás, vélhetően felettéb izgalmas beszélgetést.