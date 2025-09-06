Döbbenetes kijelentés: megengednék a transznemű tiniknek, hogy lopjanak

Két transznemű celeb kijelentése óriási botrányt váltott ki: szerintük a transz tiniknek joguk lenne lopni, ha így tudják megőrizni biztonságukat.
Óriási felháborodást kavart, amit Gigi Gorgeous (Gyönyörű Gigi) és TS (Transzszexuális) Madison mondott egy podcastban. A transznemű YouTuber és egy komoly Drag Queen verseny sztárja, vagy zsűrije szerint a transz tinédzsereknek meg kellene engedni, hogy lopjanak, ha így érzik magukat biztonságban.
Gigi nyíltan kijelentette:
Ha rajtam múlna, nem lenne büntetés transz tiniknek a bolti lopásért.
Példaként saját gyerekkorát hozta fel, amikor sminket lopott, mert másképp nem juthatott hozzá. Madison sem maradt el mögötte: elismerte, hogy tinédzserként többször is elkapták lopás közben.
A beszélgetés ugyan részben viccnek indult, de sokan vérlázítónak tartották, hogy ilyesmit egyáltalán kimondtak. A közösségi médiában azonnal kitört a botrány.
Néhány hozzászóló helyeselt, mondván, a transz tiniknek muszáj volt így túlélniük.
Mások viszont kemény szavakkal vágtak vissza.
Ne normalizáljuk a lopást!
Vagy:
Senki sem állhat a törvény felett!
– írták dühösen.
Ez a cikk nem jöhetett volna létre a Daily Mail nélkül, akik végignézték a két transz személy közötti 1 órás, vélhetően felettéb izgalmas beszélgetést.
A YouTube-on felllhető beszélgetésüket így promozzák: Ma TS Madison vendége a YouTube-királynő – színésznő, modell, filantróp és három (macska) gyerek anyukája, Gigi Gorgeous!