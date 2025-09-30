Videón, ahogy bikiniben tiltakozik egy nő a gyerekek biztonságáért

Egy amerikai iskolaszék ülésén váratlan fordulat történt: Beth Bourne aktivista bikinire vetkőzve tiltakozott a transznemű öltözők szabályai ellen. Meghökkentő akciója azonnal felbolygatta az ülést, és végül a rendőrség beavatkozásához vezetett.

Transznemű öltözők szabályai miatt bikinire vetkőzött az aktivista

Transznemű öltözők szabályai miatt tört ki a botrány

Az Egyesült Államokban egy iskolaszék ülésén váratlan fordulat történt: a transznemű öltözők szabályai ellen tiltakozó aktivista, Beth Bourne, hirtelen bikinire vetkőzött. A jelenet azonnal feszültséget keltett a teremben, a testület tagjai rendreutasították, majd szünetet rendeltek el.

Az aktivista azonban nem hátrált meg: a folytatásra is bikiniben tért vissza, így újabb szünet következett.

Végül a rendőrséget is értesítették, és a vezetőség további lépéseket fontolgat az ügyben. Bourne a sajtónak elmondta, hogy három éve próbálja elérni, hogy változzanak az öltözők használatának szabályai, de eddig hiába.

Tiltakozás a bíróságon: bikinire vetkőzött az aktivista

A tiltakozás a bíróságon nagy visszhangot váltott ki, és az amerikai média, köztük a Fox News és a CBS is beszámolt róla. Bourne hangsúlyozta: a női jogok védelmében szólalt fel, és szerinte a jelenlegi rendszer figyelmen kívül hagyja a lányok biztonságát.

Ha a felnőttek is zavarban vannak egy ötvenéves nő látványától, akkor a tinédzser lányok sem érezhetik magukat biztonságban a közös öltözőkben

– fogalmazott.

A vita középpontjában az áll, hogy a diákok saját nemi identitásuk alapján választhatják meg az öltözőt és a mosdót, ami egyre élesebb ellentéteket szül.

