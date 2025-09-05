Hírlevél

Perverz transznemű pedofil vadászott gyerekekre

Egy tízéves lány bátorsága és apja gyors reakciója állított meg egy perverz alakot. A transznemű pedofil már többször szegte meg a tilalmakat.
transzneműpedofilAnglia

Egy apa lélekjelenléte akadályozta meg, hogy egy visszaeső szexuális bűnelkövető újabb áldozatot találjon. Egy transznemű pedofil lebukott Nagy-Britanniában, miután egy tízéves kislány jelezte a furcsa viselkedést a parkban.

transznemű pedofil, gyermek, bántalmazás, gyermekbántalmazás, illusztráció
Transznemű pedofil egy parkban leselkedett áldozatai után (illusztráció)
Fotó: Shutterstock/Inna Kandybka

Transznemű pedofil bukott le a parkban

Egy tízéves kislány vette észre először, hogy egy idegen gyanúsan figyeli őt a lancasteri Williamson Parkban. Azonnal szólt apjának, aki társaival együtt rövid keresés után a bokrok között talált rá a gyanúsított személyre. Az apa lefotózta a gyanús alakot, majd átadta a fényképeket a rendőrségnek.

A hatóságok közösségi médiás felhívás segítségével azonosították a 35 éves Laura Ashleigh Martot. A bíróság kiderítette, hogy az eredetileg férfi, jelenleg női kinézetre hajazó transz elkövetőnek már három korábbi ítélete van pedofil ügyek miatt 2014 óta. Emellett többször megszegte a szexuális bűncselekmények megelőzésére vonatkozó hatósági előírásokat, amelyek tiltották számára az iskolák és játszóterek környékét.

A perverz szexuális ragadozó végül 28 hónap börtönbüntetést kapott. Az eset Britanniában újabb felháborodást keltett, hiszen a közvélemény szerint a visszaeső bűnelkövetők ellen nem elég szigorúak a szabályok.

Az esetről beszámolt a The Mirror.

 

