Karib-térség

Földcsuszamlás sodort el egy embert, legalább ketten meghaltak

Súlyos fennakadásokat és halálos áldozatokat követelt Kubában az Imelda. A trópusi vihar komoly károkat okozott a karibi térségben, több ezer embert evakuáltak, és az áradások, valamint földcsuszamlások számos települést elvágtak a külvilágtól.
Karib-térségImeldatrópusi viharKubahalálos áldozat

A karibi térség északi részén tomboló Imelda trópusi vihar súlyos fennakadásokat okozott Kubában és a Bahama-szigeteken, Kubában két halálos áldozatot is követelt hétfőn. 

Hatalmas pusztítást hagyott maga után az Imelda trópusi vihar Kubában. A képen a tavalyi Rafael hurrikán okozta pusztítás látható.
Hatalmas pusztítást hagyott maga után az Imelda trópusi vihar Kubában. A képen a tavalyi Rafael hurrikán okozta pusztítás látható Fotó: YAMIL LAGE / AFP

Az Imelda óránként 15 kilométeres sebességgel halad és száz kilométeres sebességet is elérő szeleket szállít.  

A halálos áldozatokról Manuel Marrero kubai miniszterelnök számolt be hétfőn este az X-en.  

Mindkét eset Santiago de Cuba tartományban történt. Az állami média közlése szerint az egyik áldozat egy 60 éves férfi volt, akit földcsuszamlás sodort el. A kelet-kubai tartományban az áradások és a földcsuszamlások 17 település mintegy 24 ezer lakosát elvágták a külvilágtól – jelentette a Granma című napilap.  

A Caribe állami tévé szerint pedig a szomszédos Guantánamo tartományban 18 ezer embert evakuálni kellett.  

Leálltak a repterek a trópusi vihar miatt

A vihar áramszünetet okozott a Bahamák északnyugati részén, egyebek között az Abaco-szigeteken és Grand Bahamán. A hatóságok elrendelték a kormányhivatalok bezárását a térségben, és az ország minden repülőterén leállították a forgalmat.  

Az előrejelzések szerint az Imelda kedden 10-20 centiméternyi esővel árasztja el a Bahamák északkeleti részét, és Kuba keleti vidékein is 5-10 centiméternyi csapadék várható.  

A miami székhelyű hurrikánközpont jelentése szerint a trópusi vihar kedden hurrikánná erősödve eléri a nyílt óceánt, és Bermudára is lecsap. Michael Weeks, a Bermudák nemzetbiztonsági minisztere figyelmeztette a lakosságot, hogy készüljön fel erre.  

A térségben tombol a 4-es erősségű Humberto hurrikán is, és ez a meteorológusok szerint várhatóan eltéríti az Imeldát kelet-északkelet felé, amely így elkerüli az Egyesült Államok délkeleti partvidékét. 

 

