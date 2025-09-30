Földcsuszamlás sodort el egy embert, legalább ketten meghaltak

A karibi térség északi részén tomboló Imelda trópusi vihar súlyos fennakadásokat okozott Kubában és a Bahama-szigeteken, Kubában két halálos áldozatot is követelt hétfőn.
Az Imelda óránként 15 kilométeres sebességgel halad és száz kilométeres sebességet is elérő szeleket szállít.
A halálos áldozatokról Manuel Marrero kubai miniszterelnök számolt be hétfőn este az X-en.
Mindkét eset Santiago de Cuba tartományban történt. Az állami média közlése szerint az egyik áldozat egy 60 éves férfi volt, akit földcsuszamlás sodort el. A kelet-kubai tartományban az áradások és a földcsuszamlások 17 település mintegy 24 ezer lakosát elvágták a külvilágtól – jelentette a Granma című napilap.
A Caribe állami tévé szerint pedig a szomszédos Guantánamo tartományban 18 ezer embert evakuálni kellett.
A vihar áramszünetet okozott a Bahamák északnyugati részén, egyebek között az Abaco-szigeteken és Grand Bahamán. A hatóságok elrendelték a kormányhivatalok bezárását a térségben, és az ország minden repülőterén leállították a forgalmat.
Az előrejelzések szerint az Imelda kedden 10-20 centiméternyi esővel árasztja el a Bahamák északkeleti részét, és Kuba keleti vidékein is 5-10 centiméternyi csapadék várható.
A miami székhelyű hurrikánközpont jelentése szerint a trópusi vihar kedden hurrikánná erősödve eléri a nyílt óceánt, és Bermudára is lecsap. Michael Weeks, a Bermudák nemzetbiztonsági minisztere figyelmeztette a lakosságot, hogy készüljön fel erre.
A térségben tombol a 4-es erősségű Humberto hurrikán is, és ez a meteorológusok szerint várhatóan eltéríti az Imeldát kelet-északkelet felé, amely így elkerüli az Egyesült Államok délkeleti partvidékét.