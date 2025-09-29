Hírlevél

Rendkívüli

Sokkoló fordulat Kaszás Nikolett halála körül – öngyilkosságra utalhatnak a jelek

Vietnám

Videón a halálos trópusi vihar, több halászt még mindig keresnek

1 órája
Vietnám középső részén hatalmas pusztítást hagyott maga után a Bualoi tájfun. A trópusi vihar elárasztotta a településeket, számos házat ledöntve, utakat és hidakat elmosva. A viharban sokan meghaltak, több embert még mindig keresnek.
Elérte Vietnámot a hétvégén a Bualoi tájfun, a szárazföld fölött trópusi viharrá szelídült, de a heves esők és az erős széllökések így is áradásokat okoztak, házak dőltek össze, ami emberéleteket követelt, és sok halász eltűnt – jelentette hétfőn a vietnámi állami média. 

A Cua Lo strand a Bualoi tájfun pusztítása után. A trópusi vihar áradásokat okozott, többen meghaltak, sok eltűntet még keresnek.
A Cua Lo strand a Bualoi tájfun pusztítása után. A trópusi vihar áradásokat okozott, többen meghaltak, sok eltűntet még keresnek. Fotó: THAI AN / AFP

A meteorológiai szolgálat jelentése szerint a vihar hétfőn Laosz felé elhagyta az országot.  

Vietnám középső részén a Bualoi hatalmas pusztítást végzett számos településen. Az áradások utakat és hidakat mostak el, a szél letépte lakóházak tetejét, sok épület, köztük iskolák szenvedtek károkat, illetve össze is dőltek.  

A hatóságok közlése szerint hat ember Ninh Binh tartományban vesztette életét, mert összedőlt a házuk. Thanh Hoa tartományban pedig egy helyi tisztviselő halálát okozta egy kidőlő fa.  

Egy embert az áradás ragadott el Hue városban, és egy olyan halálesetet jelentettek Danangból is, amelyet a vihar okozott.  

Többen eltűntek a halálos trópusi viharban

A vietnámi média beszámolója szerint 17 eltűnt halász után folyik a kutatás.  

A trópusi vihar érkezése előtt a hatóságok elrendelték a halászhajók kikötését, és a partvidék repülőterein a légi közlekedést is leállították. Az ország középső és északi tartományaiban több ezer embert evakuáltak.  

A Bualoi tájfun pénteken még a Fülöp-szigeteken járt, és ott legkevesebb húsz halálos áldozatot követelt. A szigetországban mintegy 23 ezer családot kellett kitelepíteni az áradások, a heves esők és a szélvihar miatt.  

Egy héten belül ez már a második komoly vihar volt Ázsiában. Az előző, a Ragasa szupertájfun legkevesebb 28 ember halálát okozta a Fülöp-szigetek északi részén és Tajvanon, majd Kínán keresztül vonulva csütörtökön Vietnámon söpört végig. 

 

