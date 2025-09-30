Hírlevél

Rendkívüli

Megszólalt Volodimir Z., az Északi Áramlat robbantója – hihetetlen dolgot állít

Oroszország

Kiderült, mit mondott Putyin Trumpnak Alaszkában

43 perce
Oroszország elnöke, Vlagyimir Putyin egyetértett azzal, hogy az Egyesült Államok jelenleg „a világ legforróbb országa” – erről Donald Trump amerikai elnök számolt be. Trump beszédét az orosz hadügyminisztérium hivatalos YouTube-csatornáján közvetítették.
„Nekünk van a legforróbb országunk a világon, még csak hasonló sincs. Putyin mondta ezt nekem. Jó találkozónk volt Alaszkában” – mondta Trump az orosz vezetővel folytatott megbeszélése részleteiről.

trump
Donald Trump amerikai elnök
Fotó: NurPhoto via AFP

Ezt mondta Trump

Ugyanakkor ismét csalódottságát fejezte ki Putyinnal szemben. Szavai szerint az orosz elnöknek „egy hét alatt le kellett volna zárnia az ukrán válságot”.

„Nagyon csalódott vagyok Putyin elnökben. Azt hittem, befejezi ezt az ügyet (...). Mondtam neki: Tudja, nem fest róla jó képet, hogy már negyedik éve húzódik egy konfliktus, amit egy hét alatt be lehetett volna fejezni. Maga papírtigris?” – idézte fel Trump.

Szeptember 25-én Trump korábbi nyilatkozataiban visszavett az Oroszországgal kapcsolatos keményebb kifejezésekből, és külön megígérte, hogy többé nem használja a „papírtigris” kifejezést.

