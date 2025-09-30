Kiderült, mit mondott Putyin Trumpnak Alaszkában

„Nekünk van a legforróbb országunk a világon, még csak hasonló sincs. Putyin mondta ezt nekem. Jó találkozónk volt Alaszkában” – mondta Trump az orosz vezetővel folytatott megbeszélése részleteiről.

Donald Trump amerikai elnök

Fotó: NurPhoto via AFP

Ezt mondta Trump

Ugyanakkor ismét csalódottságát fejezte ki Putyinnal szemben. Szavai szerint az orosz elnöknek „egy hét alatt le kellett volna zárnia az ukrán válságot”.

„Nagyon csalódott vagyok Putyin elnökben. Azt hittem, befejezi ezt az ügyet (...). Mondtam neki: Tudja, nem fest róla jó képet, hogy már negyedik éve húzódik egy konfliktus, amit egy hét alatt be lehetett volna fejezni. Maga papírtigris?” – idézte fel Trump.

Szeptember 25-én Trump korábbi nyilatkozataiban visszavett az Oroszországgal kapcsolatos keményebb kifejezésekből, és külön megígérte, hogy többé nem használja a „papírtigris” kifejezést.