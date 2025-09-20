Trump hadat üzent: sokkoló felvételen az amerikaiak legrémisztőbb támadása

Újabb, kábítószert szállító hajóra csapott le az amerikai haderő déli térségéért felelős parancsnoksága (SOUTHCOM), a légicsapásban három emberrel végeztek – jelentette be Donald Trump amerikai elnök pénteken. Trump a Truth Social közösségi portálon közzétett bejegyzésében arról tájékoztatott, a bandára – amely szerinte egy terroristaszervezettel állt kapcsolatban – nemzetközi vizeken csaptak le. Az akcióról egy videót is csatolt. Hangsúlyozta: a hajón lévő kábítószert az Egyesült Államokba szánták.

Az amerikai haderő fellépését Donald Trump videóval is megerősítette

Fotó: KEVIN DIETSCH / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Az amerikai haderő szeptemberben újabb műveleteket indított

Donald Trump az utóbbi napokban több hasonló akcióról számolt be. Az elsőt szeptember 2-án hajtották végre a karibi térségben, az amerikai külügyminisztérium tájékoztatása szerint egy venezuelai hajó ellen. Nem sokkal később arról is hírt adott, hogy az amerikaiak három venezuelai „narkoterroristával" is végeztek.

Az amerikai hadsereg szeptemberben hadihajókat is küldött a Karib-tenger déli részére, valamint tíz F-35-ös vadászgépet vezényelt pénteken Puerto Ricóba a drogkartellek elleni fokozott küzdelem jegyében.

President Trump announces U.S. military strike on narco-trafficking vessel in USSOUTHCOM area, killing 3 narco-terrorists in international waters; intelligence confirmed illicit narcotics en-route to U.S. No U.S. forces harmed.



Trump kormánya emellett augusztus elején megduplázta a Washington által kábítószer-kereskedelemmel és bűnözői csoportokkal való kapcsolattartással vádolt Nicolás Maduro venezuelai elnök letartóztatásához vezető információért felajánlott jutalmat is – amely így 50 millió dollárra emelkedett. Trump többször hangoztatta, hogy a venezuelai államfő nem tesz elegendő intézkedést a kábítószer-kereskedelem elleni küzdelem érdekében.

Maduro ezzel szemben azt veti az Egyesült Államok szemére, hogy „katonai fenyegetéssel próbálja elérni a a fennálló rendszer leváltását".