Rendkívüli

Nagy a baj: atom-tengeralattjárók jelentek meg az orosz partoknál

Trump

Az Egyesült Államok atom-tengeralattjárói pozíciót foglaltak Oroszország partjainál. Ezt Donald Trump amerikai elnök jelentette be, miközben tábornokok és admirálisok előtt beszélt. Az elnök megerősítette, hogy két tengeralattjárót vezényeltek a térségbe.
„Nem szeretnék részletekbe bocsátkozni a két tengeralattjáróról Oroszország partjainál, csak óvatosnak kell lennünk, mert nem engedhetjük meg, hogy bárki könnyedén dobálózzon ezzel a szóval (az „atom” kifejezéssel – a szerk.)” – mondta Trump.

trump
Donald Trump amerikai elnök.
Fotó: MTI/AP/Evan Vucci

Ezt mondta Trump a tengeralattjárókról

Trump hozzátette, hogy reméli, a tengeralattjárók alkalmazására nem lesz szükség.

Az atom-tengeralattjárók áthelyezését Trump Medvegyev kijelentéseire válaszul rendelte el. Korábban Dmitrij Medvegyev, az orosz Biztonsági Tanács alelnöke úgy nyilatkozott, hogy Trump fenyegető kijelentései ultimátum-játéknak minősülnek, amelyek háborúhoz vezethetnek. 

Medvedev szerint az amerikai elnöknek nem szabad követnie „Joe Biden, az álmos volt elnök” útját.

Trump válaszul figyelmeztette Medvegyevet a szavai megfontolására.

A tengeralattjárók pontos helyzetét titok övezi: Trump szerint az eszközök rejtve maradnak, és felderítésük gyakorlatilag lehetetlen. Ezzel szemben Andrej Kolesznyik, az orosz Állami Duma védelmi bizottságának tagja azt nyilatkozta, hogy bár az amerikai tengeralattjárók pontos helyzete ismeretlen, az orosz tengeralattjárók a megfelelő pozíciókban vannak.

 

