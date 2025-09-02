Erre várt a világ! Itt van Trump nagy bejelentése

Az elnök először az orosz–ukrán háborúról szólva sejtelmesen közölte: „nagyon érdekes dolgokat” tudott meg Vlagyimir Putyinnal kapcsolatban. Részleteket ugyan nem árult el, de hozzátette, hogy a következő napokban minden kiderülhet. Trump utalt arra is, hogy szoros figyelemmel kíséri, lesz-e találkozó az orosz és az ukrán elnök között.

Ezután a gazdasági háború került szóba. Trump bejelentette, hogy kormánya a Legfelsőbb Bírósághoz fordul, miután egy szövetségi bíróság megsemmisítette vámintézkedéseinek jelentős részét. Szerinte a döntés „katasztrófa lenne” az amerikai gazdaságnak, ezért azonnali jogorvoslatot kérnek. „A tőzsde a vámokra épül” – hangsúlyozta.

Végül belpolitikai kérdésben is kemény hangot ütött meg. Trump kijelentette, hogy a Nemzeti Gárdát Chicagóba küldi a közbiztonsági helyzet kezelése érdekében. Bár pontos dátumot nem mondott, annyit elárult: „megyünk, a kérdés csak az, mikor” - írta a CNN.