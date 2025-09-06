Hírlevél

Vlagyimir Putyin megegyezett Trumppal

Trump

Trump

Trump megfenyegette Brüsszelt

1 órája
Újabb fordulat történt! Donald Trump amerikai elnök ellenintézkedésekkel fenyegette meg Brüsszelt a Truth Social közösségi platformon írt üzenetében, miután az Európai Bizottság újabb hatalmas bírságot szabott ki az amerikai technológiai óriás Google-ra.
TrumpBrüsszelGoogle

Az Európai Bizottság pénteken 2,95 milliárd euró (3,5 milliárd dollár) bírságot szabott ki a Google-ra, mert az EU trösztellenes szabályait megsértve torzította a versenyt a hirdetési technológiai iparban. A brüsszeli hatóság kijelentette, hogy a Google megsértette a trösztellenes szabályokat, „mivel saját online hirdetési technológiai szolgáltatásait részesítette előnyben a versenytárs hirdetési technológiai szolgáltatók, hirdetők és online kiadók rovására”.

trump
Donald Trump a Fehér Házban
Fotó: MANDEL NGAN / AFP

Trump dörgedelmes üzenete

„Európa ma újabb nagy amerikai vállalatot, a Google-t sújtotta 3,5 milliárd dolláros bírsággal, ezzel gyakorlatilag elvette azt a pénzt, amely egyébként amerikai beruházásokra és munkahelyekre lehetett volna fordítani... Ez nagyon igazságtalan, és az amerikai adófizetők ezt nem fogják tűrni!” – írta Trump a Truth Social platformon közzétett üzenetében.

Mint már korábban is elmondtam, kormányom nem fogja tűrni ezeket a diszkriminatív intézkedéseket... Nem hagyhatjuk, hogy ez történjen a ragyogó és példátlan amerikai találékonysággal, és ha mégis, kénytelen leszek megindítani a 301. szakasz szerinti eljárást, hogy semmissé tegyem a tisztességtelen büntetéseket, amelyeket ezekre az adófizető amerikai vállalatokra vetnek ki

– tette hozzá Trump.

Az amerikai kereskedelmi törvény 301. szakasza vámokat ír elő a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok ellen.

Az amerikai kormány már régóta szorgalmazza az EU szigorú digitális törvényeinek módosítását, amelyek célja a „hamis információk” terjedésének megakadályozása az X-hez hasonló amerikai platformokon, és amelyek olyan amerikai vállalatokat is érintenek, mint az Amazon, az Apple, a Meta (a Facebook anyavállalata), az Alphabet (a Google anyavállalata) és a Microsoft.

Az EU és az Egyesült Államok júliusban állapodott meg egy átfogó kereskedelmi megállapodásról, amelynek részleteit még véglegesítik. Az európaiak többek között elfogadták az Egyesült Államok által az amerikai exportjukra kivetett 15 százalékos általános vámot.

 

 

