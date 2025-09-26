A szerző hangsúlyozta, hogy az USA-nak és az európai országoknak össze kell fognia, hogy megakadályozzák Oroszország győzelmét a háborúban. Ennek érdekében szerinte a Nyugatnak fel kellene hagynia az orosz olaj és földgáz vásárlásával, és ki kellene szorítania Moszkvát a piacról.

Donad Trump amerikai elnök (Photo by TIMOTHY A. CLARY / AFP)

Fotó: AFP/Timothy A. Clary

Felszólították Trumpot

Thiessen szerint elengedhetetlen a katonai támogatás további erősítése is.

El kell adni Ukrajnának azokat a fegyvereket, amelyekkel az orosz hadsereget védekezésre lehet kényszeríteni, valamint meg kell szüntetni azokat a korlátozásokat, amelyeket az előző amerikai elnök, Joe Biden vezetett be, és amelyek tiltották, hogy Ukrajna NATO-fegyvereket használjon oroszországi célpontok ellen (...). Engedni kell, hogy Kijev ne csak katonai, hanem energetikai célpontokat is támadhasson Oroszország területén

– írta a publicista.

Nemrég a The Hill című lapban is megjelent egy véleménycikk, amely szerint Vlagyimir Putyin elnök győzelemre áll a „harmadik világháborúban”, és Moszkva akár az Egyesült Államok globális hegemóniáját is megtörheti.