Vlagyimir Putyin megnevezte az ellenségeit

Trump fenyegetőzik: ha amerikai hadihajókat veszélyeztetnek, lelövik őket

50 perce
Feszült pillanatok zajlanak a Karib-térség egén. Trump egyértelműen megfenyegette Venezuelát: ha a gépeik amerikai hadihajókat veszélyeztetnek, lelövik őket. A konfliktus egyre inkább eszkalálódik.
Trump egyértelmű figyelmeztetést küldött Venezuelának, miután Maduro rezsimje ismét amerikai hadihajók fölé küldött vadászgépeket. Az elnök hangsúlyozta, hogy ha ezek közvetlen veszélyt jelentenek, a gépeket azonnal lelövik.

WASHINGTON, DC - AUGUST 21: U.S. President Donald Trump visits the U.S. Park Police Anacostia Operations Facility on August 21, 2025 in Washington, DC.
Donald Trump
Fotó: ANNA MONEYMAKER / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Trump engedélyezte a venezuelai gépek lelövését

Donald Trump azzal fenyegette meg Venezuelát, hogy lelövik a vadászgépeiket, ha amerikai hadihajókat veszélyeztetnek. Az eset előzménye, hogy Nicolás Maduro rezsimje ismét F–16-osokat küldött egy amerikai romboló fölé. Trump kijelentette: 

ha a gépek „veszélyes helyzetet teremtenek”, azonnal lelövik őket. Újságírói kérdésre azt mondta, ha Maduro ismét gépeket küld a hajók fölé, „bajban lesznek”.

A U.S. Navy Landing Craft Air Cushion (LCAC) conducts training maneuvers off the coast of Punta Guilarte in Arroyo, Puerto Rico, on September 5, 2025
Egy amerikai haditengerészeti légpárnás partraszálló jármű (LCAC) gyakorló manővereket hajt végre Puerto Rico partjainál, Arroyo Punta Guilarte térségében, 2025. szeptember 5-én.
Fotó: EDGARDO MEDINA / NurPhoto

Az incidens ezúttal az USS Jason Dunham felett történt, és amerikai tisztviselők „csirkejátéknak” nevezték a venezuelai gépek provokációját. Trump hozzátette, hogy a kapitányok maguk dönthetnek arról, miként reagálnak, ha közvetlen veszély fenyeget. 

Washington már több katonát mozgósított a térségben, köztük több mint 4000 főt és nyolc amerikai rombolót. A hajók között ott van a USS Gravely, a USS Jason Dunham és a USS Sampson is.

A handout picture released by the US Naval Forces Central Command/US 5th Fleet on February 7, 2022 shows US Navy guided-missile destroyer USS Jason Dunham (DDG 109) (L) and Egyptian Navy frigate ENS Alexandria (F911) conducting maneuvering-operation exercises in the Red Sea during the International Maritime Exercise/Cutlass Express.
Az Egyesült Államok Haditengerészetének Központi Parancsnoksága / 5. flottája által 2022. február 7-én kiadott sajtófotón az amerikai haditengerészet USS Jason Dunham (DDG 109) irányított rakétás rombolója (balra) és az egyiptomi haditengerészet ENS Alexandria (F911) fregattja manővergyakorlatot hajt végre a Vörös-tengeren.
Fotó: THEOPLIS STEWART II / United States Naval Forces Centr

Az első átrepülés után a Fehér Ház közleményben ítélte el az akciót.

A Maduro-rezsim két katonai repülőgépe közel repült egy amerikai hadihajóhoz nemzetközi vizeken

– állt a dokumentumban. A közlemény szerint „ez a rendkívül provokatív lépés arra irányult, hogy megzavarja a narkóterrorizmus elleni műveleteinket”. Washington világossá tette, hogy nem hátrálnak meg, és figyelmeztette a drogkartelleket, hogy ne próbálják akadályozni az amerikai jelenlétet.

This handout picture released by the Venezuelan Presidency Press office shows Venezuelan President Nicolas Maduro speaking to supporters during a visit to the Petare neighborhood in Caracas on March 27, 2025.
Nicolas Maduro
Fotó: AFP/Venezuelan Presidency/MARCELO GARCIA

Néhány nappal korábban amerikai erők elsüllyesztettek egy drogcsempész hajót, amelyen Trump szerint a Tren de Aragua banda tagjai tartózkodtak. A támadásban 11 ember vesztette életét, és ez a lépés komoly eszkalációt jelentett a kartellek elleni harcban. A támadás után Trump hivatalosan is teljes körű háborút hirdetett a kartellek ellen. Az elnök már korábban megfogadta, hogy elpusztítja a kartelleket, és ez a politikai álláspont folyamatos konfliktust szült Venezuelával – írja a The Sun.

 

