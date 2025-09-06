Trump fenyegetőzik: ha amerikai hadihajókat veszélyeztetnek, lelövik őket

Trump egyértelmű figyelmeztetést küldött Venezuelának, miután Maduro rezsimje ismét amerikai hadihajók fölé küldött vadászgépeket. Az elnök hangsúlyozta, hogy ha ezek közvetlen veszélyt jelentenek, a gépeket azonnal lelövik.
Donald Trump azzal fenyegette meg Venezuelát, hogy lelövik a vadászgépeiket, ha amerikai hadihajókat veszélyeztetnek. Az eset előzménye, hogy Nicolás Maduro rezsimje ismét F–16-osokat küldött egy amerikai romboló fölé. Trump kijelentette:
ha a gépek „veszélyes helyzetet teremtenek”, azonnal lelövik őket. Újságírói kérdésre azt mondta, ha Maduro ismét gépeket küld a hajók fölé, „bajban lesznek”.
Az incidens ezúttal az USS Jason Dunham felett történt, és amerikai tisztviselők „csirkejátéknak” nevezték a venezuelai gépek provokációját. Trump hozzátette, hogy a kapitányok maguk dönthetnek arról, miként reagálnak, ha közvetlen veszély fenyeget.
Washington már több katonát mozgósított a térségben, köztük több mint 4000 főt és nyolc amerikai rombolót. A hajók között ott van a USS Gravely, a USS Jason Dunham és a USS Sampson is.
Az első átrepülés után a Fehér Ház közleményben ítélte el az akciót.
A Maduro-rezsim két katonai repülőgépe közel repült egy amerikai hadihajóhoz nemzetközi vizeken
– állt a dokumentumban. A közlemény szerint „ez a rendkívül provokatív lépés arra irányult, hogy megzavarja a narkóterrorizmus elleni műveleteinket”. Washington világossá tette, hogy nem hátrálnak meg, és figyelmeztette a drogkartelleket, hogy ne próbálják akadályozni az amerikai jelenlétet.
Néhány nappal korábban amerikai erők elsüllyesztettek egy drogcsempész hajót, amelyen Trump szerint a Tren de Aragua banda tagjai tartózkodtak. A támadásban 11 ember vesztette életét, és ez a lépés komoly eszkalációt jelentett a kartellek elleni harcban. A támadás után Trump hivatalosan is teljes körű háborút hirdetett a kartellek ellen. Az elnök már korábban megfogadta, hogy elpusztítja a kartelleket, és ez a politikai álláspont folyamatos konfliktust szült Venezuelával – írja a The Sun.