Trump fenyegetőzik: ha amerikai hadihajókat veszélyeztetnek, lelövik őket

Trump egyértelmű figyelmeztetést küldött Venezuelának, miután Maduro rezsimje ismét amerikai hadihajók fölé küldött vadászgépeket. Az elnök hangsúlyozta, hogy ha ezek közvetlen veszélyt jelentenek, a gépeket azonnal lelövik.

Donald Trump

Fotó: ANNA MONEYMAKER / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Trump engedélyezte a venezuelai gépek lelövését

Donald Trump azzal fenyegette meg Venezuelát, hogy lelövik a vadászgépeiket, ha amerikai hadihajókat veszélyeztetnek. Az eset előzménye, hogy Nicolás Maduro rezsimje ismét F–16-osokat küldött egy amerikai romboló fölé. Trump kijelentette:

ha a gépek „veszélyes helyzetet teremtenek”, azonnal lelövik őket. Újságírói kérdésre azt mondta, ha Maduro ismét gépeket küld a hajók fölé, „bajban lesznek”.

Egy amerikai haditengerészeti légpárnás partraszálló jármű (LCAC) gyakorló manővereket hajt végre Puerto Rico partjainál, Arroyo Punta Guilarte térségében, 2025. szeptember 5-én.

Fotó: EDGARDO MEDINA / NurPhoto

Az incidens ezúttal az USS Jason Dunham felett történt, és amerikai tisztviselők „csirkejátéknak” nevezték a venezuelai gépek provokációját. Trump hozzátette, hogy a kapitányok maguk dönthetnek arról, miként reagálnak, ha közvetlen veszély fenyeget.

Washington már több katonát mozgósított a térségben, köztük több mint 4000 főt és nyolc amerikai rombolót. A hajók között ott van a USS Gravely, a USS Jason Dunham és a USS Sampson is.

Az Egyesült Államok Haditengerészetének Központi Parancsnoksága / 5. flottája által 2022. február 7-én kiadott sajtófotón az amerikai haditengerészet USS Jason Dunham (DDG 109) irányított rakétás rombolója (balra) és az egyiptomi haditengerészet ENS Alexandria (F911) fregattja manővergyakorlatot hajt végre a Vörös-tengeren.

Fotó: THEOPLIS STEWART II / United States Naval Forces Centr

Az első átrepülés után a Fehér Ház közleményben ítélte el az akciót.

A Maduro-rezsim két katonai repülőgépe közel repült egy amerikai hadihajóhoz nemzetközi vizeken

– állt a dokumentumban. A közlemény szerint „ez a rendkívül provokatív lépés arra irányult, hogy megzavarja a narkóterrorizmus elleni műveleteinket”. Washington világossá tette, hogy nem hátrálnak meg, és figyelmeztette a drogkartelleket, hogy ne próbálják akadályozni az amerikai jelenlétet.

Nicolas Maduro

Fotó: AFP/Venezuelan Presidency/MARCELO GARCIA

Néhány nappal korábban amerikai erők elsüllyesztettek egy drogcsempész hajót, amelyen Trump szerint a Tren de Aragua banda tagjai tartózkodtak. A támadásban 11 ember vesztette életét, és ez a lépés komoly eszkalációt jelentett a kartellek elleni harcban. A támadás után Trump hivatalosan is teljes körű háborút hirdetett a kartellek ellen. Az elnök már korábban megfogadta, hogy elpusztítja a kartelleket, és ez a politikai álláspont folyamatos konfliktust szült Venezuelával – írja a The Sun.