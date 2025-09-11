Trump kiakadt Netanjahura: így reagált a katari támadásra

„Trump azt mondta Netanjahunak, hogy a döntés, miszerint csapást mérnek a Hamasz politikai vezetőire Dohában, Katar fővárosában, nem volt bölcs. Felháborította, hogy a támadásról nem Izraeltől, hanem az amerikai katonaságtól értesült” – áll a publikációban.

Donald Trump Fotó: CHIP SOMODEVILLA / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Ezt mondta Trump

Állítólag Netanjahu azt válaszolta Trumpnak, hogy „kis lehetőség nyílt” a radikális mozgalom vezetésének megsemmisítésére, és ő úgy döntött, hogy él ezzel a lehetőséggel.

Az amerikai kormány magas rangú képviselője a lapnak azt nyilatkozta, hogy Trump, aki Izrael támogatója, egyre inkább csalódik Netanjahuban, aki gyakran hozza őt kínos helyzetbe azzal, hogy az Egyesült Államok véleményét figyelmen kívül hagyva agresszív lépéseket tesz.

Szeptember 9-én az Izraeli Védelmi Hadsereg csapást mért a palesztin radikális mozgalom, a Hamasz vezetésére Dohában. A csapás után nem sokkal Netanjahu azzal vádolta Katar hatóságait, hogy terroristákat rejtegetnek.