Kirk-merénylet: megerősítették Trump védelmét

A 9/11-i megemlékezést, amelyen Trump ma reggel részt vett, a Pentagon hagyományos helyszínéről, az épület falain kívülről egy belső udvarra helyezték át a folyamatos biztonsági aggályok miatt – közölte egy, az ügyhöz közel álló forrás.

Donald Trump Fotó: WIN MCNAMEE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Fokozottan védik Trumpot

Amikor Trump ma este a Yankee Stadionba látogat, hogy megnézze a Detroit Tigers elleni meccset, további biztonsági intézkedéseket fognak bevezetni a bronxi helyszínen és környékén, egy másik forrás szerint. Ez magában foglalja a biztonsági ellenőrzést minden bejáratnál és további intézkedéseket a stadion körül, ahol Trump a meccset fogja nézi.

Az elnök eredetileg a New York-i Trump Towerben akart hétvégét tölteni, de tegnap meggondolta magát, és most a New Jersey állambeli Bedminsterben található golfklubjába tervez utazni.

A CNN korábban arról számolt be, hogy Bedminster, ahol Trump első ciklusa alatt a nyarak nagy részét töltötte, rendkívül biztonságos létesítménynek számít. Trump a tavalyi, a pennsylvaniai Butlerben elkövetett merényletkísérlet után is Bedminsterbe utazott.