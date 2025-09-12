Hírlevél

Rendkívüli

Döbbenetes dolgot ért el az EU Trumpnál: Putyin retteghet

Reuters

Megszólalt Trump a lengyel dróntámadásról – Tusk őrjöng

43 perce
Nem csitul a lengyel dróntámadás ügye. Donald Trump megszólalt a lengyel légteret megsértő drónok kapcsán, amire Donald Tusk lengyel miniszterelnök meglehetősen hevesen reagált.
Donald Trump, az Egyesült Államok elnöke a Reuters hírügynökségnek adott interjújában kommentálta a lengyel légteret megsértő drónok ügyét.

Ezt gondolja Trump

Az amerikai vezető szerint az eset véletlenül történhetett. Azt is hangsúlyozta, hogy elégedetlen a helyzettel, és reményét fejezte ki annak megoldása iránt.

Mint ismert: szeptember 10-én éjjel azonosítatlan drónok lépték át Lengyelország határát. Donald Tusk miniszterelnök azt nyilatkozta, hogy összesen 19 drónt fedeztek fel, amelyek állítólag orosz eredetűek voltak. 

Donald Tusk az X-en kifogásolta Trump szavait

„Azt is szeretnénk, ha a Lengyelország elleni dróntámadás hiba lenne. De nem az. És ezt tudjuk is” – írta Tusk.

 

