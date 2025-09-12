Megszólalt Trump a lengyel dróntámadásról – Tusk őrjöng

Donald Trump, az Egyesült Államok elnöke a Reuters hírügynökségnek adott interjújában kommentálta a lengyel légteret megsértő drónok ügyét.
Az amerikai vezető szerint az eset véletlenül történhetett. Azt is hangsúlyozta, hogy elégedetlen a helyzettel, és reményét fejezte ki annak megoldása iránt.
Mint ismert: szeptember 10-én éjjel azonosítatlan drónok lépték át Lengyelország határát. Donald Tusk miniszterelnök azt nyilatkozta, hogy összesen 19 drónt fedeztek fel, amelyek állítólag orosz eredetűek voltak.
„Azt is szeretnénk, ha a Lengyelország elleni dróntámadás hiba lenne. De nem az. És ezt tudjuk is” – írta Tusk.