Rendkívüli

Erre várt a világ! Itt van Trump nagy bejelentése

Donald Trump

Trump odacsapott: elsüllyesztették a venezuelai droghajót

1 órája
Olvasási idő: 3 perc
Drog, tűz és robbanás a Karib-tengeren – az USA nem kegyelmezett! Az amerikai elnök, Donald Trump bejelentette, hogy az Egyesült Államok katonai csapást hajtott végre a déli Karib-tengeren egy Venezuelából induló, kábítószert szállító hajó ellen.
Donald Trumpvenezueladroghadseregusa

Amerikai katonai egységek megsemmisítettek egy drogszállító hajót a Karib-tengeren – jelentette be Donald Trump kedden az Ovális Irodában tartott sajtótájékoztatón.

WASHINGTON, DC - AUGUST 25: U.S. President Donald Trump talks to journalists after signing executive orders in the Oval Office with (L-R) Defense Secretary Pete Hegseth, Homeland Security Secretary Kristi Noem and U.S. Marshal Service Director Gadyaces Serralta at the White House on August 25, 2025 in Washington, DC. Furthering his federal takeover of the capital citys law enforcement, Donald Trump signed orders ending cashless bail in the District of Columbia, mandating prosecution for people who desecrate the American flag, including by burning it, and other orders. Chip Somodevilla/Getty Images/AFP (Photo by CHIP SOMODEVILLA / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
Donald Trump odacsapott
Fotó: CHIP SOMODEVILLA / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

A célpont egy, Venezuela felől érkező hajó volt, amelyet – az elnök szavai szerint – „precíziós csapással” pusztítottak el. 

Túlélőkről egyelőre nincs hír – írja a Fox News.
„Nem tűrjük tovább a drogkartellek fenyegetését. Ez csak a kezdet” – jelentette ki Trump, aki már korábban is kemény fellépést ígért a Latin-Amerikából érkező kábítószer-áradat ellen.

Trump nemcsak beszél

A támadás részletei egyelőre titkosak, de katonai források szerint precíziós rakétákkal történt, amely során a hajót célzottan találták el – valószínűleg légi vagy tengeralatti bevetésből. A robbanás ereje állítólag mérföldekről is hallatszott, a hajó pedig pillanatok alatt eltűnt a víz alatt. A venezuelai kormány eddig nem kommentálta az esetet, de elemzők szerint komoly diplomáciai botrány van kialakulóban. Nem ez az első eset, hogy az USA katonai erővel lép fel a dél-amerikai droghálózatok ellen, de ez a bevetés precedenst teremthet a jövőbeni akciókhoz.

A hír futótűzként terjedt el a közösségi médiában, a reakciók pedig megosztottak. Egyesek szerint Trump végre „tettekkel is bizonyítja, hogy nem csak beszél”, míg mások attól tartanak, hogy az ilyen akciók eszkalálhatják a feszültséget a térségben.

 

 

