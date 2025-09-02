Trump odacsapott: elsüllyesztették a venezuelai droghajót

Amerikai katonai egységek megsemmisítettek egy drogszállító hajót a Karib-tengeren – jelentette be Donald Trump kedden az Ovális Irodában tartott sajtótájékoztatón.

Donald Trump odacsapott

Fotó: CHIP SOMODEVILLA / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

A célpont egy, Venezuela felől érkező hajó volt, amelyet – az elnök szavai szerint – „precíziós csapással” pusztítottak el.

Túlélőkről egyelőre nincs hír – írja a Fox News.

„Nem tűrjük tovább a drogkartellek fenyegetését. Ez csak a kezdet” – jelentette ki Trump, aki már korábban is kemény fellépést ígért a Latin-Amerikából érkező kábítószer-áradat ellen.

Trump nemcsak beszél

A támadás részletei egyelőre titkosak, de katonai források szerint precíziós rakétákkal történt, amely során a hajót célzottan találták el – valószínűleg légi vagy tengeralatti bevetésből. A robbanás ereje állítólag mérföldekről is hallatszott, a hajó pedig pillanatok alatt eltűnt a víz alatt. A venezuelai kormány eddig nem kommentálta az esetet, de elemzők szerint komoly diplomáciai botrány van kialakulóban. Nem ez az első eset, hogy az USA katonai erővel lép fel a dél-amerikai droghálózatok ellen, de ez a bevetés precedenst teremthet a jövőbeni akciókhoz.

A hír futótűzként terjedt el a közösségi médiában, a reakciók pedig megosztottak. Egyesek szerint Trump végre „tettekkel is bizonyítja, hogy nem csak beszél”, míg mások attól tartanak, hogy az ilyen akciók eszkalálhatják a feszültséget a térségben.