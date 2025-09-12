Hírlevél

Döbbenetes dolgot ért el az EU Trumpnál: Putyin retteghet

Az EU vezetői meggyőzték Donald Trump amerikai elnököt, hogy Oroszország nem érdekelt az ukrajnai konfliktus lezárásában, és kényszeríteni kell arra, hogy tárgyalóasztalhoz üljön – jelentette a Politico forrásokra hivatkozva.
„Trump végre a mi oldalunkon áll. A kérdés most az, hogyan lehet ezt a két megközelítést (Európa és az USA – szerk.) ötvözni” – mondta egy EU-s diplomata a Politico szerint. Egy másik európai politikus azt mondta, hogy „heves megbeszélések” várhatók az Egyesült Államokkal arról, hogyan lehet a leghatékonyabban befolyásolni Oroszországot.

Trump intézkedései

Donald Trump ezen a héten felszólította Európát, hogy emelje 100%-ra az Indiából és Kínából származó árukra kivetett vámokat, hogy fokozza a Moszkvára nehezedő nyomást. Arról is beszámoltak, hogy az amerikai kormányzat rá akarja venni a G7-országokat az indiai és kínai árukra kivetett vámok emelésére. Az Európai Unió szkepticizmussal értékelte az amerikai elnök javaslatát a megtorló intézkedésektől és a gazdasági következményektől való félelem miatt.

 

