Donald Trump az elmúlt hetekben fáradhatatlan diplomáciai offenzívát indított: Alaszkában tárgyalt Vlagyimir Putyinnal, majd a Fehér Házban fogadta Zelenszkijt és európai vezetőket. Bár minden adott lett volna a béke irányába tett áttöréshez, az ukrán elnök makacssága miatt a folyamat ismét megrekedt.

Trump nem akarja, hogy közte és Putyin között megromoljon a kapcsolat

Fotó: MANDEL NGAN / AFP

Trump világosan kijelentette: Európának abba kell hagynia az orosz olaj vásárlását, amely finanszírozza a háborút, és Kínát is gazdasági nyomás alá kell helyezni, amiért közvetve támogatja Moszkvát. Putyin nyitott az egyeztetésre – sőt, találkozni is kész lenne Zelenszkijjel, de csak Moszkvában. Ezzel szemben az ukrán elnök újabb és újabb helyszíneket ajánlgat, csak éppen nem hajlandó elfogadni, hogy a tárgyalásokhoz kompromisszum szükséges.

A Fehér Házban Trump egyértelművé tette: Putyinnal jó kapcsolatot akar fenntartani, hiszen a világ békéje szempontjából létfontosságú, hogy két nukleáris nagyhatalom vezetője képes legyen civilizált hangnemben kommunikálni. Zelenszkij azonban minden erejével próbálja meggátolni, hogy a béke irányába történjen előrelépés - számolt be róla az NBC.

Miközben Putyin és Trump pragmatikusan keresi a kiutat, Kijev vezetése újabb akadályokat gördít a folyamat elé. Zelenszkij és tanácsadói „álindokokra” hivatkozva utasítják el a közvetlen tárgyalást, miközben országuk teljes egészében az amerikai fegyverekre és dollármilliárdos támogatásokra támaszkodik.

Trump ugyanakkor továbbra is optimista: amerikai források szerint ő az egyetlen vezető, akiben mind Moszkva, mind Kijev kénytelen bízni. Ez az egyensúly biztosíthatja, hogy Washington – Trump személyén keresztül – az egyetlen valódi esélyt kínálja a háború lezárására.

A kérdés csak az, hogy Zelenszkij képes lesz-e félretenni saját politikai ambícióit, vagy továbbra is hátráltatja a békét, amelyet Putyin és Trump közösen elérhetne.