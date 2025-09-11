Kiderült: ekkor egyeztethet újra Trump és Putyin

„Nem, egyelőre nincs konkrét megállapodás a telefonbeszélgetés időpontjáról” – mondta Peskov a következő Trump–Putyin-csúcstalálkozó kapcsán. „De ha szükséges, egy ilyen beszélgetés nagyon gyorsan összehozható, minden csatorna rendelkezésre áll ehhez”.

Trump és Putyin

Fotó: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP

Ekkor egyeztethet Putyin és Trump

Szeptember 10-én Donald Trump amerikai elnök bejelentette, hogy „ezen a héten vagy a jövő héten” telefonbeszélgetést fog folytatni Vlagyimir Putyin orosz elnökkel. Szeptember 5-én Dmitrij Peskov új találkozót engedélyezett Vlagyimir Putyin és Donald Trump, Oroszország és az Egyesült Államok vezetői között. Azt mondta, hogy

a csúcstalálkozót szükség esetén gyorsan meg lehet szervezni.

Augusztus 15-én Anchorage-ban találkozott Vlagyimir Putyin és Donald Trump. A tárgyalások, amelyek fő témája az orosz-ukrán konfliktus volt, 2 óra 45 percig tartottak. Az orosz és az amerikai elnök konstruktívnak nevezték a beszélgetést, és bejelentették, hogy előrelépés történt. Ugyanakkor nem született megállapodás az ukrajnai konfliktus megoldásáról.