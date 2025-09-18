Trump már tudja, mikor ér véget a háború: megdöbbentő dolgot mondott Putyinról

„Minden a harmadik világháború felé tartott”

Donald Trump szerint Putyin cserben hagyta Fotó: WIN MCNAMEE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Trump szerint a háború akár globális háborúvá is eszkalálódhatott volna.

Nem gondolom, hogy újra ilyen helyzetbe kerülnénk. De minden a harmadik világháború felé tartott – jelentette ki az amerikai elnök.

Az amerikai elnök hozzátette: ha ő maradt volna elnök, az ukrajnai konfliktus ki sem tört volna. Felidézte, hogy első elnöki ciklusa alatt „ilyesmi nem történt, és még csak közel sem voltunk hozzá”.

Trump: Putyin cserbenhagyott

Az amerikai elnök elismerte, hogy korábban azt hitte, könnyen megoldhatja az ukrajnai válságot, mivel jó személyes kapcsolatban áll Putyinnal. A valóság azonban bonyolultabbnak bizonyult.

Putyin cserbenhagyott. Tényleg megtette – mondta Trump.

Ugyanakkor hangsúlyozta, hogy nem tekinti hibának az orosz vezetővel való alaszkai találkozót, amelyre augusztus 15-én került sor.

„Kötelességemnek érzem rendezni a konfliktust”

Trump kiemelte: minden nehézség ellenére folynak a munkálatok a békerendezés érdekében. – Remélem, hamarosan jó hírekkel szolgálhatok Oroszország kapcsán – fogalmazott.

Az elnök szerint „kötelességének érzi” lezárni az ukrajnai háborút, és csalódott, hogy ez eddig nem sikerült.

Trump már újraválasztása előtt jelezte, hogy azonnal békét teremtene Ukrajnában. 2023 februárjában hívei előtt azt ígérte: amint elnök lesz, azonnal felhívja Putyint és Volodimir Zelenszkijt, és lezárja a háborút.

Az olajárak lehetnek a kulcs

Trump szerint a háború az olajárak zuhanása után érhet véget. Úgy véli, egy ilyen forgatókönyv esetén az orosz vezetésnek „nem maradna más választása, mint visszavonulni a háborútól”.

Ugyanakkor elutasította újabb szankciók bevezetését Moszkva ellen, amíg egyes európai országok továbbra is vásárolnak orosz olajat. – Hajlandó vagyok más lépésekre, de nem akkor, amikor azok is Oroszországtól vesznek olajat, akikért harcolok – mondta Trump.