Nem bír magával: Trump már megint beszólt Putyinnak

Korábban Trump a Truth Social platformon azt írta, hogy véleménye szerint Oroszország „céltalanul harcol” Ukrajnában, és Oroszországot „papírtigrisként” jellemezte. Később azonban, mindössze öt nappal ezelőtt, szeptember 25-én, azt közölte, hogy a jövőben nem kívánja használni ezt a kifejezést.

Quantico, 2025. szeptember 30. Donald Trump amerikai elnök az Egyesült Államok katonai vezetésének tanácskozásán a tengerészgyalogság virginiai támaszpontján, Quanticóban 2025. szeptember 30-án. MTI/AP/Evan Vucci

Trump ismét használta a jelzőt

„Nagyon csalódott vagyok Putyin miatt. Azt mondtam neki, hogy azt hittem, befejezi ezt, ennek a háborúnak egy hét alatt véget kellett volna vetnie. És azt mondtam neki: »Tudja, nem néz ki túl jól. Negyedik éve harcol egy háborúban, amelynek egy hét alatt véget kellett volna vetnie. Ön papírtigris?«” – mondta beszédében Trump amerikai katonai vezetők előtt.

Korábban Dmitrij Peszkov, az orosz elnök szóvivője, Trump kijelentésére reagálva, miszerint Oroszország „papírtigris”, azt mondta, hogy Oroszország inkább medve, és „papírmackó” nem létezik.