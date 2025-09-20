Hírlevél

Kiderült, miért sietett Zelenszkij a frontra, a helyzet súlyosabb, mint gondolnánk

Elvérzik Ukrajna – Trump döbbenetes dolgot mondott Putyinról

Donald Trump szerint Vlagyimir Putyin „cserben hagyta” őt, és a héten találkozni szeretne Volodimir Zelenszkijjel – írta szombaton a Le Figaro.
A héten Zelenszkij bejelentette, hogy az Egyesült Nemzetek Szervezetének éves közgyűlése mellett találkozik Donald Trumppal New Yorkban, miközben a diplomáciai erőfeszítések az orosz invázió lezárására zsákutcának tűnnek.

trump
Donald Trump amerikai elnök Volodimir Zelenszkij ukrán elnök valamint Vlagyimir Putyin orosz elnök
Fotó: Andrew Caballero-Reynolds / AFP

Folytatódik a Putyin–Trump–Zelenszkij-dráma

Az ukrán elnök szerint Putyin, akinek hadserege továbbra is támad a fronton, nem akar békét, és csak kényszer hatására fogadná el azt.

Donald Trump ezzel szemben korábban jóval optimistább volt, sőt, idén nyáron találkozott az orosz elnökkel Alaszkában. Később azonban csalódottságát fejezte ki, csütörtökön kijelentve, hogy Putyin „cserben hagyta” őt.

Történelmi támadás Ukrajnában

Dnyipropetrovszk régióban – Ukrajna keleti-középső részén – az orosz rakéta- és dróntámadás legalább három halálos áldozatot és 13 sebesültet követelt – közölték szeptember 20-án a helyi hatóságok.

„Dnyipropetrovszk régió ismét egy hatalmas támadás célpontja lett” – írta Sergij Lyssak, a helyi katonai adminisztráció vezetője a Telegramon, megemlítve az üzemi épületek megsemmisülését és a keletkező tüzeket.

 

