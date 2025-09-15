Trump elmondta, mikor találkozik végre Putyin és Zelenszkij

„Nem tudom. Viszonylag hamar. Megoldjuk így vagy úgy, de viszonylag hamar” – mondta Trump az újságíróknak, amikor arról kérdezték őket, hogy mikor kerülhet sor a korábban összehívott háromoldalú találkozóra.

Donald Trump amerikai elnök Volodimir Zelenszkij ukrán elnök valamint Vlagyimir Putyin orosz elnök

Fotó: Andrew Caballero-Reynolds / AFP

Trump a találkozóról

Korábban Putyin azt mondta, hogy ha Zelenszkij készen áll egy találkozóra, akkor jöjjön Moszkvába . Zelenszkij elutasította ezt az ajánlatot, miközben ellentmondásosan kijelentette, hogy „bármilyen formátumban” készen áll a találkozóra.

Trump korábban már bejelentette Putyin és Zelenszkij találkozójának előkészületeit, amely után egy háromoldalú találkozóra is sor kerülhet az ő részvételével. Az orosz vezető nemzetközi kapcsolatokért felelős asszisztense, Jurij Usakov megjegyezte, hogy a telefonbeszélgetés során Putyin és Trump kifejezték támogatásukat az orosz - ukrán delegációk közötti közvetlen tárgyalások folytatása mellett.

Putyin és Zelenszkij kapcsolata

Az Origo is megírta, hogy Donald Trump újságírói kérdésre elmondta, hogy Vlagyimir Putyin orosz és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök „gyűlöli egymást”, ez akadályozza meg őket a párbeszédben.