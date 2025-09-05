Hatalmas sallert adott Trump a világháborúval provokáló kispados országoknak

A Financial Times beszámolója szerint az Egyesült Államok megszünteti a Section 333 nevű program finanszírozását, amely keretében a Pentagon katonákat képzett és fegyverzett fel világszerte, köztük az orosz határ menti országokban. Az európai kedvezményezettek közül főként Észtország, Lettország és Litvánia részesült jelentős támogatásban.

2018 és 2022 között az Egyesült Államok 1,6 milliárd dollárt költött az európai partnerekre ebben a keretben, ami a világ teljes Section 333 kiadásának közel 30 százalékát jelentette. A jelenlegi források 2026 szeptemberéig állnak rendelkezésre, azonban a Fehér Ház jelezte: újabb pénzeket nem fognak kérni a Kongresszustól.

A Pentagon képviselői múlt héten tájékoztatták az európai diplomatákat a döntésről. A Financial Times forrásai szerint a kontinens vezetői megdöbbenéssel fogadták a hírt, és most próbálják felmérni, milyen hatással lesz mindez a NATO keleti szárnyának biztonságára.

Donald Trump amerikai elnök az utóbbi hónapokban többször is hangoztatta: Európának saját biztonságára kell költenie, nem várhatja el, hogy Washington fedezze a kiadásokat. Az USA döntése így illeszkedik abba a politikába, amely szerint az európai államoknak nagyobb felelősséget kell vállalniuk a védelemben.

A balti államok mellett Oroszország még három NATO-országgal határos: Norvégiával, Finnországgal és Lengyelországgal. Európai vezetők körében egyre nagyobb a félelem, hogy Vlagyimir Putyin a következő években akár katonai akcióval is próbára teheti a szövetség elkötelezettségét.