Rendkívüli

Oroszország válaszolt Donald Trump drámai kijelentésére

33 perce
Oroszország reagált Donald Trump amerikai elnök nemrégiben Londonban tett kijelentésére, miszerint csalódott Vlagyimir Putyinban az ukrajnai válság kezelése miatt. Grigorij Karaszin orosz szenátor szerint az együttműködés továbbra is folytatódik, de az Európai Unió súlyosbítja a helyzetet, és a békés rendezéshez mindkét fél erőfeszítése szükséges.
Oroszország

Donald Trump amerikai elnök nemrégiben arról beszélt, hogy csalódott orosz kollégájában, Vlagyimir Putyinban. A kijelentés Londonban hangzott el, ami nem véletlen – reagált Grigorij Karaszin, az orosz Föderációs Tanács külügyi bizottságának elnöke a Lenta.ru-nak.

Donald Trump
Donald Trump arról beszélt, hogy csalódott Putyinban
Fotó: Vjacseszlav Prokofjev / AFP

„Tudomásul vesszük Trump szavait. Mi továbbra is az orosz–amerikai együttműködés folytatásában bízunk a legösszetettebb kérdések – köztük az ukrán válság – megoldásában. A folyamat zajlik, a washingtoni kollégákkal fennálló kapcsolataink nem szakadtak meg. Remélem, hogy ezek a tárgyalások elhozzák a világnak a stabilitást és az eredményeket, amelyekre szüksége van. Ehhez azonban nem elég csupán a két fél erőfeszítése” – hangsúlyozta az orosz szenátor.

Karaszin szerint az Európai Unió nemcsak akadályozza a békés rendezést, hanem kifejezetten súlyosbítja a helyzetet.

„Tekintve, hogy Trump nyilatkozata Londonban hangzott el, ezen nincs mit csodálkozni. Nagy-Britannia továbbra is az egyik kulcsfontosságú főváros, amely hozzájárul a nemzetközi biztonsági helyzet súlyosságához. Mi a rendezésért fogunk dolgozni, és a folyamat folytatódik” – tette hozzá.

Mint korábban megírtuk, szerint a konfliktus akár harmadik világháborúvá is eszkalálódhatott volna, és csalódott Putyin hozzáállásában. Trump kiemelte, hogy „kötelességének érzi” a háború lezárását, és szerint az olajárak csökkenése kulcsszerepet játszhat abban, hogy Moszkvának ne maradjon más választása, mint visszavonulni. Ugyanakkor elutasította újabb oroszellenes szankciók bevezetését, amíg európai országok továbbra is olajat vásárolnak Oroszországtól.

 

