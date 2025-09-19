Hírlevél

Rendkívüli

Trump

Trump a windsori fények középpontjában – így zajlott a királyi bankett

36 perce
Olvasási idő: 5 perc
A windsori kastély falai között zajlott az a fényűző állami bankett, amely egyszerre volt a brit királyi udvar eleganciájának és a diplomáciai protokoll szigorú szabályainak ünnepe. Az est főszereplője Donald Trump amerikai elnök volt, aki III. Károly király oldalán foglalhatott helyet a több mint ötven méter hosszú asztal központi részén. Az ülésrend, a gondosan megtervezett dekoráció és a válogatott vendéglista mind azt a célt szolgálta, hogy kiemeljék a két ország közötti különleges kapcsolatot.
Trumpdiplomáciakirályi családbankettWindsor

Miközben a világ figyelme a kastély aranyozott csillárjai és a vörös szőnyeggel borított folyosói felé fordult, a háttérben egy láthatatlan, de precízen működő gépezet dolgozott azon, hogy minden pillanat tökéletes legyen. Donald Trump jobb oldalán Katalin hercegné foglalt helyet, de különleges üzenete van annak ki-ki mellett foglalhatott helyet írja a Bild.

Windsor, 2025. szeptember 18. Donald Trump amerikai elnök (középen, balról) beszédet mond a tiszteletére adott díszvacsorán a windsori kastélyban 2025. szeptember 17-én. Trump háromnapos állami látogatáson tartózkodik Nagy-Britanniában. MTI/AP pool/Evan Vucci
Donald Trump amerikai elnök (középen, balról) beszédet mond a tiszteletére adott díszvacsorán.
Fotó: Evan Vucci / MTI/AP/Evan Vucci

A vendéglista szimbolikája: Trump és a világ elitje

A vacsora során 162 vendég foglalt helyet a közel ötven méteres asztalnál. Köztük voltak politikusok, királyi családtagok és nemzetközi üzletemberek is. A meghívottak névsora jól tükrözte az este üzenetét: a királyi család tagjai és vezető brit közéleti szereplők mellett hangsúlyosan jelentek meg az amerikai politika és gazdaság alakítói. A királyi család tagjai szándékosan kerülnek a legfontosabb vendégek közelébe, hogy hangsúlyozzák a diplomáciai jelentőséget. 

Camilla királyné Melania Trump mellett ült, akit Vilmos herceg fogott közre. 

A bal oldalon Marco Rubio szenátor kapott helyet, aki bár előkelő pozícióban volt, kevésbé számított kulcsszereplőnek. 

III. Károly király és Donald Trump, állami bankett, windsori kastély
Galéria: Állami bankett Donald Trump tiszteletére a windsori kastélyban
A személyzet az utolsó simításokat végzi

Feltűnő volt a technológiai és pénzügyi elit erős jelenléte: az Apple-vezér Tim Cook, az OpenAI vezetője Sam Altman, a médiamogul Rupert Murdoch és a Blackstone-csoport első embere, Stephen A. Schwarzman  is helyet kapott az asztalnál. A menü és a borválaszték éppoly gondosan megtervezett volt, mint az ülésrend – mindez jól mutatja a monarchia vendéglátói hagyományainak igényességét. Az esemény nem csupán egy vacsora volt, hanem politikai és társadalmi üzenet is: a brit monarchia pompás keretek között adta tanújelét vendégszeretetének, miközben a világ figyelme Windsor felé fordult.

 

 

