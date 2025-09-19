Trump a windsori fények középpontjában – így zajlott a királyi bankett

Miközben a világ figyelme a kastély aranyozott csillárjai és a vörös szőnyeggel borított folyosói felé fordult, a háttérben egy láthatatlan, de precízen működő gépezet dolgozott azon, hogy minden pillanat tökéletes legyen. Donald Trump jobb oldalán Katalin hercegné foglalt helyet, de különleges üzenete van annak ki-ki mellett foglalhatott helyet – írja a Bild.
A vacsora során 162 vendég foglalt helyet a közel ötven méteres asztalnál. Köztük voltak politikusok, királyi családtagok és nemzetközi üzletemberek is. A meghívottak névsora jól tükrözte az este üzenetét: a királyi család tagjai és vezető brit közéleti szereplők mellett hangsúlyosan jelentek meg az amerikai politika és gazdaság alakítói. A királyi család tagjai szándékosan kerülnek a legfontosabb vendégek közelébe, hogy hangsúlyozzák a diplomáciai jelentőséget.
Camilla királyné Melania Trump mellett ült, akit Vilmos herceg fogott közre.
A bal oldalon Marco Rubio szenátor kapott helyet, aki bár előkelő pozícióban volt, kevésbé számított kulcsszereplőnek.
Feltűnő volt a technológiai és pénzügyi elit erős jelenléte: az Apple-vezér Tim Cook, az OpenAI vezetője Sam Altman, a médiamogul Rupert Murdoch és a Blackstone-csoport első embere, Stephen A. Schwarzman is helyet kapott az asztalnál. A menü és a borválaszték éppoly gondosan megtervezett volt, mint az ülésrend – mindez jól mutatja a monarchia vendéglátói hagyományainak igényességét. Az esemény nem csupán egy vacsora volt, hanem politikai és társadalmi üzenet is: a brit monarchia pompás keretek között adta tanújelét vendégszeretetének, miközben a világ figyelme Windsor felé fordult.