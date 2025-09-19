Trump a windsori fények középpontjában – így zajlott a királyi bankett

Miközben a világ figyelme a kastély aranyozott csillárjai és a vörös szőnyeggel borított folyosói felé fordult, a háttérben egy láthatatlan, de precízen működő gépezet dolgozott azon, hogy minden pillanat tökéletes legyen. Donald Trump jobb oldalán Katalin hercegné foglalt helyet, de különleges üzenete van annak ki-ki mellett foglalhatott helyet – írja a Bild.

Donald Trump amerikai elnök (középen, balról) beszédet mond a tiszteletére adott díszvacsorán.

Fotó: Evan Vucci / MTI/AP/Evan Vucci

A vendéglista szimbolikája: Trump és a világ elitje

A vacsora során 162 vendég foglalt helyet a közel ötven méteres asztalnál. Köztük voltak politikusok, királyi családtagok és nemzetközi üzletemberek is. A meghívottak névsora jól tükrözte az este üzenetét: a királyi család tagjai és vezető brit közéleti szereplők mellett hangsúlyosan jelentek meg az amerikai politika és gazdaság alakítói. A királyi család tagjai szándékosan kerülnek a legfontosabb vendégek közelébe, hogy hangsúlyozzák a diplomáciai jelentőséget.

Camilla királyné Melania Trump mellett ült, akit Vilmos herceg fogott közre.

A bal oldalon Marco Rubio szenátor kapott helyet, aki bár előkelő pozícióban volt, kevésbé számított kulcsszereplőnek.