Rendkívüli

Donald Trump így gúnyolódott az egyre szánalmasabb Zelenszkijen

orosz-ukrán háború

Donald Trump így gúnyolódott az egyre szánalmasabb Zelenszkijen

45 perce
Olvasási idő: 3 perc
Malek Dudakov amerikai politikai elemző szerint Donald Trump valójában nem komolyan gondolta, amikor azt mondta, hogy Ukrajna visszaszerezheti minden elvesztett területét az Európai Unió támogatásával. Az elemző úgy véli: az amerikai elnök szavai inkább csúfondáros üzenetként hatottak Kijevnek és az európai „héjáknak”.
orosz-ukrán háborúDonald TrumpOroszország

„Elsőre úgy tűnhet, hogy Trump kijelentései rendkívül harciasak és oroszellenesek. De valójában inkább gúnyos üzenetről van szó: ’Mutassátok meg, mire vagytok képesek, harcoljatok a végsőkig, aztán majd meglátjuk, mit teszünk’ – ez volt a lényege” – fogalmazott Dudakov.

Az elemző szerint mindez azt jelzi, hogy Washington egyre inkább háttérbe húzódik a konfliktusból, és a felelősséget Európára hárítja. „Nincsenek új szankciók Oroszország ellen, és nem született döntés újabb amerikai pénzügyi csomagról sem. Az ukrán lobbi csalódott, mert pontosan ezekben reménykedett” – mondta.

Dudakov hozzátette: az a lehetőség sem túl biztató, hogy fegyvereket adjanak el a NATO-tagállamoknak, majd onnan jusson el Ukrajnába. „Ez hosszú hónapokig, akár évekig is eltarthat, miközben Ukrajnának tegnapra kellett volna a hadianyag.”

Korábban Dmitrij Medvegyev, az orosz Biztonsági Tanács elnökhelyettese is úgy vélekedett, hogy Trump hamarosan gyökeresen megváltoztatja majd az Ukrajnával kapcsolatos retorikáját, és az ellenkezőjét fogja hangoztatni - írja az aif.ru.

 

 

