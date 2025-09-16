Itt a dátum: ekkor találkozik Trump és Zelenszkij

„Trump mindent megtesz annak érdekében, hogy véget vessen a háborúnak” – mondta Rubio. A világ vezetői szeptember 22-től gyűlnek össze New Yorkban az ENSZ éves magas szintű ülésszakára.

Zelenszkij és Trump. Fotó: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP

Ezt tudni a Trump-Zelenszkij-találkozóról

„Az elnök többször is beszélt Vlagyimir Putyin orosz elnökkel telefonon, többször találkozott Zelenszkijjel is – valószínűleg jövő héten ismét New Yorkban.”

A találkozó hírét az ukrán hivatal egyelőre nem erősítette meg.

Az amerikai elnök és Zelenszkij legutóbb augusztus 18-án találkozott a Fehér Házban európai vezetők társaságában, néhány nappal azután, hogy Trump Alaszkában első hivatalos csúcstalálkozóját tartotta Putyinnal.