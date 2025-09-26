Küszöbön a világháború: brutális fegyvereket kért Zelenszkij Trumptól

Ukrajna elnöke, Volodimir Zelenszkij, a New York-i ENSZ-közgyűlés színfalai mögött titkos megbeszélésen kérte Donald Trump amerikai elnöktől, hogy az Egyesült Államok biztosítson számára Tomahawk típusú, nagy hatótávolságú cirkálórakétákat. Ezek a fegyverek lehetővé tennék, hogy Ukrajna közvetlenül támadja Moszkvát, és így nyomást gyakoroljon Vlagyimir Putyin orosz elnökre a béketárgyalások megkezdésére. A The Telegraph és az APA hírügynökség beszámolói szerint Zelenszkij a találkozón hangsúlyozta, hogy a Tomahawk rakéták kulcsfontosságúak lennének Ukrajna védelmi stratégiájában.

Volodimir Zelenszkij ukrán és Donald Trump amerikai elnök

Zelenszkij kért, Trump nyitott

Trump a találkozón nyitottnak mutatkozott a kérésre, de konkrét döntés nem született. A Tomahawk rakéták akár 2400 kilométeres hatótávolságukkal jelentősen megnövelnék Ukrajna csapásmérő képességét, és közvetlenül fenyegetnék Moszkvát. Ugyanakkor Ukrajnának jelenleg nincs megfelelő indítóplatformja ezekhez a rakétákhoz, ami technikai kihívást jelenthet a rendszer integrálásában.