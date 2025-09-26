Trump keményen visszautasította Zelenszkijt

Az Axios értesülései szerint az amerikai elnök, Donald Trump elutasította az ukrán vezető, Volodimir Zelenszkij kérését, miszerint Tomahawk cirkálórakétákat adjanak át Ukrajnának.
„Ez az egyetlen pont, ahol Trump megtagadta, hogy engedélyezze a fegyvereladást a NATO-tagállamoknak, amelyek aztán továbbadhatták volna azokat Kijevnek” – írja a portál forrásokra hivatkozva.
Az Axios szerint Ukrajna az elmúlt év során többször is napirendre tűzte a Tomahawk rakéták szállításának kérdését.
Korábban a The Telegraph arról számolt be, hogy Zelenszkij az amerikai elnöktől kért Tomahawk cirkálórakétákat, a kérést pedig egy zárt ajtók mögötti találkozón fogalmazták meg Kijev képviselői.