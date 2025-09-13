Ellenőrizze ezzel az egyszerű teszttel tüdeje egészségét

A tüdő állapota rengeteget elárul általános egészségünkről, amit már otthon is ellenőrizhetjük egy egyszerű teszttel. Minden légzés során a tüdőt szennyeződések, por és allergének érik, ami idővel csökkentheti kapacitását és felgyorsíthatja öregedését – írja a BBC.

A tüdő állapota rengeteget elárul általános egészségünkről.

Kutatások szerint a tüdő funkciója a 20-as évek elején éri el csúcsát, majd fokozatosan csökken. A dohányzás, a légszennyezés és az asztma fellángolásai tovább gyorsíthatják ezt a folyamatot. Az erős tüdő azonban véd a krónikus légzőszervi betegségekkel, a szív- és érrendszeri problémákkal, az immunrendszer gyengülésével, valamint a kognitív hanyatlással szemben is.

Tüdő egészségének tesztelése otthon

Tüdőtesztet egyszerűen elvégezhet otthon is: egy műanyag palack, egy vödör és egy gumicső segítségével meghatározhatja a vitálkapacitását, azaz, hogy mennyi levegőt tud egy légzéssel kifújni.

A tüdő egészségének javításához fontos a rendszeres testmozgás, a megfelelő táplálkozás. Fontos továbbá a dohányzás elkerülése és az egészséges testsúly fenntartása. Inspirációs izomtréning (IMT), légzőgyakorlatok, éneklés vagy fúvós hangszerek gyakorlása szintén segít erősíteni a tüdőt, növelni a kapacitást és lassítani az öregedést.