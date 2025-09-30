Hírlevél

Nagy a baj: atom-tengeralattjárók jelentek meg az orosz partoknál

tüdőrák kockázat

Tüdőrákot okozhat a kandalló? Ezt minden kályhásnak tudnia kell!

Egy friss kutatás hidegzuhanyként érte a több millió fatüzeléses kályhát használó háztartást: a kedvelt, kuckós hangulatot árasztó kandallók ugyanolyan káros hatással lehetnek a tüdőre, mint a cigarettafüst. A szakértők figyelmeztetnek: a helytelen használat hosszú távon tüdőrák kialakulásához is vezethet.
A tanulmányt a Hollandia fővárosában megrendezett Európai Légzőszervi Társaság kongresszusán mutatták be, és kimutatta: a kandallót használók sokkal gyorsabban veszítenek tüdőkapacitásukból, mint azok, akik nem – írja a Daily Mail cikke. Bár a legnagyobb veszélyt a régi, nyitott tűzterek jelentik, a kutatók szerint a modern berendezések sem teljesen ártalmatlanok, a tüdőrák kockázata őket is fenyegeti.

Szakértők figyelmeztetnek: a helytelenül használt kályhák növelhetik a tüdőrák kialakulásának kockázatát.
Hogyan védekezhetsz a tüdőrák kockázata ellen?

A Stove Industry Association szakértői szerint van megoldás, de odafigyelést igényel:

  • Modern kandalló, kevesebb méreganyag: A 2022 óta forgalomba kerülő kandallóknak szigorú uniós előírásoknak kell megfelelniük. Ezek a modern, zárt rendszerek a káros részecskék akár 90%-át is kiszűrik.
  • Csak száraz fa jöhet szóba: Nedves fa vagy hulladék égetése többszörösére növeli a füstben lévő szennyező anyagokat. A „Ready to Burn” címke garantálja a 20% alatti nedvességtartalmat.
  • Okosan fűts: Soha ne fojtsd el a tüzet, inkább hagyd természetesen leégni. A szellőzőket ne zárd el teljesen, mert a parázslás több füstöt bocsát ki, és növeli a mérgező részecskék mennyiségét.
  • Rendszeres tisztítás: A kéményt évente legalább egyszer ki kell söpörni, különben a lerakódott kátrány és korom bent rekedhet a házban.
  • Szellőztess: Még egy résnyire nyitott ablak is jelentősen csökkentheti a lakásban felgyülemlő szennyeződést.

A közegészségügyi szakértők szerint sokan nincsenek tisztában azzal, hogy a kandallókból felszabaduló apró részecskék mélyen a tüdőbe hatolhatnak, hosszú távon pedig légúti betegségeket, szívproblémákat, sőt tüdőrákot is okozhatnak.

Ezért a kutatók nyomatékosan figyelmeztetnek: a kandallók csak akkor lehetnek biztonságosak, ha a tulajdonosok betartják a szabályokat, és nem spórolnak a tisztításon vagy a megfelelő tüzelőanyagon.

 

