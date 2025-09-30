Tüdőrákot okozhat a kandalló? Ezt minden kályhásnak tudnia kell!

A tanulmányt a Hollandia fővárosában megrendezett Európai Légzőszervi Társaság kongresszusán mutatták be, és kimutatta: a kandallót használók sokkal gyorsabban veszítenek tüdőkapacitásukból, mint azok, akik nem – írja a Daily Mail cikke. Bár a legnagyobb veszélyt a régi, nyitott tűzterek jelentik, a kutatók szerint a modern berendezések sem teljesen ártalmatlanok, a tüdőrák kockázata őket is fenyegeti.

Szakértők figyelmeztetnek: a helytelenül használt kályhák növelhetik a tüdőrák kialakulásának kockázatát.

Fotó: Unsplash

Hogyan védekezhetsz a tüdőrák kockázata ellen?

A Stove Industry Association szakértői szerint van megoldás, de odafigyelést igényel:

Modern kandalló, kevesebb méreganyag : A 2022 óta forgalomba kerülő kandallóknak szigorú uniós előírásoknak kell megfelelniük. Ezek a modern, zárt rendszerek a káros részecskék akár 90%-át is kiszűrik.

Csak száraz fa jöhet szóba : Nedves fa vagy hulladék égetése többszörösére növeli a füstben lévő szennyező anyagokat. A „Ready to Burn” címke garantálja a 20% alatti nedvességtartalmat.

Okosan fűts : Soha ne fojtsd el a tüzet, inkább hagyd természetesen leégni. A szellőzőket ne zárd el teljesen, mert a parázslás több füstöt bocsát ki, és növeli a mérgező részecskék mennyiségét.

Rendszeres tisztítás : A kéményt évente legalább egyszer ki kell söpörni, különben a lerakódott kátrány és korom bent rekedhet a házban.

Szellőztess: Még egy résnyire nyitott ablak is jelentősen csökkentheti a lakásban felgyülemlő szennyeződést.

A közegészségügyi szakértők szerint sokan nincsenek tisztában azzal, hogy a kandallókból felszabaduló apró részecskék mélyen a tüdőbe hatolhatnak, hosszú távon pedig légúti betegségeket, szívproblémákat, sőt tüdőrákot is okozhatnak.

Ezért a kutatók nyomatékosan figyelmeztetnek: a kandallók csak akkor lehetnek biztonságosak, ha a tulajdonosok betartják a szabályokat, és nem spórolnak a tisztításon vagy a megfelelő tüzelőanyagon.