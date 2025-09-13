Ha kevesebb mint 11 másodpercig bírja, baj lehet – tüdőteszt otthon

A legújabb nemzetközi kutatás szerint a tüdőkapacitásunk a húszas éveink közepén éri el a csúcsot, utána viszont fokozatosan hanyatlani kezd. A dohányzás, a légszennyezés vagy az asztmás rohamok pedig még jobban gyorsíthatják a romlást. A spanyol kutató, Judith Garcia-Aymerich szerint minél jobb a tüdőd teljesítménye fiatalon, annál jobban véd a későbbi krónikus betegségektől – nemcsak a légzőszervi problémáktól, hanem a szív-, anyagcsere- és még az agyi gondoktól is. Mutatunk egy egyszerű tüdőtesztet, amit bárki kipróbálhat.

Otthoni tüdőteszt: egy palack és egy gumicső is elég, hogy kiderüljön, mennyire egészséges a légzésed.

Fotó: Unsplash

Hogyan végezheti el a tüdőtesztet otthon?

Ehhez nincs szükség drága gépekre, csak egy üres palackra, vízre és egy gumicsőre – írja a BBC cikke.

Töltsön meg egy palackot vízzel, és jelölje be a szinteket 200 milliliterenként.

Fordítsa a palackot fejjel lefelé egy vödör vízben.

Tegyen bele egy gumicsövet a palack szájába.

Vegyen egy mély levegőt, és fújja ki a palackba.

Számolja meg, hány jelölésnyi vizet fúj ki – ez a tüdőkapacitása.

Egy egészséges ember tüdőkapacitása 3–5 liter között van. Ha az ön eredménye alacsonyabb, az nem feltétlenül baj, de érdemes odafigyelni – és javítani rajta mozgással, légzőgyakorlatokkal, alvással és egészséges étrenddel.

Miért fontos a tüdő egészsége?

A szakértők szerint a tüdő állapota az egész test működésére hatással van. A romló légzés nemcsak fulladáshoz és COPD-hez vezethet, hanem összefügghet a magas vérnyomással, az autoimmun betegségekkel és akár a memóriaromlással is.