Ha kevesebb mint 11 másodpercig bírja, baj lehet – tüdőteszt otthon

A legújabb nemzetközi kutatás szerint a tüdőkapacitásunk a húszas éveink közepén éri el a csúcsot, utána viszont fokozatosan hanyatlani kezd. A dohányzás, a légszennyezés vagy az asztmás rohamok pedig még jobban gyorsíthatják a romlást. A spanyol kutató, Judith Garcia-Aymerich szerint minél jobb a tüdőd teljesítménye fiatalon, annál jobban véd a későbbi krónikus betegségektől – nemcsak a légzőszervi problémáktól, hanem a szív-, anyagcsere- és még az agyi gondoktól is. Mutatunk egy egyszerű tüdőtesztet, amit bárki kipróbálhat.
Ehhez nincs szükség drága gépekre, csak egy üres palackra, vízre és egy gumicsőre – írja a BBC cikke.
Egy egészséges ember tüdőkapacitása 3–5 liter között van. Ha az ön eredménye alacsonyabb, az nem feltétlenül baj, de érdemes odafigyelni – és javítani rajta mozgással, légzőgyakorlatokkal, alvással és egészséges étrenddel.
Miért fontos a tüdő egészsége?
A szakértők szerint a tüdő állapota az egész test működésére hatással van. A romló légzés nemcsak fulladáshoz és COPD-hez vezethet, hanem összefügghet a magas vérnyomással, az autoimmun betegségekkel és akár a memóriaromlással is.
Egy másik gyors tüdőteszt: vegyen egy mély levegőt, majd számolja, hány másodpercig tudja lassan kifújni. Ha ez 11 másodpercnél rövidebb, lehet, hogy itt az ideje egy kis életmódváltásnak.