Az „Unite the Kingdom” (Egyesítsük a Királyságot) nevű tüntetés a Waterloo pályaudvarnál gyűlt össze, majd Whitehall felé vonultak, ahol beszédek hangzottak el – köztük a techmilliárdos Elon Musk felszólalása is.

Több mint 100 ezren vettek részt a tüntetésen

Fotó: Twitter/X

A nap első fele nagyrészt békés volt, de a Metropolitan Police később közölte, hogy a rendőrök „elfogadhatatlan erőszakkal” szembesültek, és különböző tárgyakat hajítottak feléjük. Kilenc embert letartóztattak.

Eközben mintegy 5000 ember vett részt a közeli ellentüntetésen, amelyet a „Stand Up To Racism” (Álljunk ki a rasszizmus ellen) nevű szervezet hirdetett meg.

Shabana Mahmood belügyminiszter elítélte azokat, akik rendőröket támadtak meg és sebesítettek meg.

Bárki, aki bűncselekményt követ el, a törvény teljes szigorával fog szembesülni

– mondta.

A rendőrség mintegy 1000 rendőrt vezényelt ki előzetesen, amelyet további 500 rendőrrel erősítettek meg más megyékből, például Leicestershire, Nottinghamshire, valamint Devon és Cornwall területeiről - írja a BBC.

Massive Protest in England 🚨



A far right rally called "Unite the Kingdom" led by Tommy Robinson, took place in London, UK.



The march was framed around "free speech" and anti-immigration themes.



Over 1 million protesters Participated.



Video 📷 #UnitedKingdom #immigrants pic.twitter.com/1mjwZTzrfh — Mayank (@mayankcdp) September 13, 2025

Rendőrfallal választották el a két tüntetést

A kora délutáni órákban a két demonstrációt a Whitehallnál rendőrsorfal választotta el egymástól. Habár a résztvevők többsége békésen tüntetett, a Metropolitan Police szerint néhány rendőrt megtámadtak, miközben megpróbálták távol tartani egymástól a két csoportot.

„A rendőröknek több helyszínen is közbe kellett avatkozniuk, hogy megakadályozzák az Unite the Kingdom tüntetőit abban, hogy behatoljanak elzárt területekre, áttörjék a rendőrkordonokat, vagy elérjék az ellenkező oldalon álló csoportokat” – írta a rendőrség az X-en (korábban Twitter).

Több rendőrt is bántalmaztak

Ahogy esteledett, további rohamrendőröket lehetett látni, amint átfutottak a tömegen, hogy megerősítsék azokat a lovas és gyalogos rendőröket, akik a két csoport között álltak sorfalat.

Trafalgar Square környékén az Unite the Kingdom tüntetői különböző tárgyakat hajítottak a rendőrökre.

Amikor a rendőrök közbeléptek, hogy ezt megakadályozzák, elfogadhatatlan erőszakkal szembesültek. Rúgásokkal és ütéssel támadták őket. Üvegeket, fáklyákat és más tárgyakat dobáltak feléjük

– állt a rendőrség közleményében.