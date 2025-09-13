Az „Unite the Kingdom” (Egyesítsük a Királyságot) nevű tüntetés a Waterloo pályaudvarnál gyűlt össze, majd Whitehall felé vonultak, ahol beszédek hangzottak el – köztük a techmilliárdos Elon Musk felszólalása is.
A nap első fele nagyrészt békés volt, de a Metropolitan Police később közölte, hogy a rendőrök „elfogadhatatlan erőszakkal” szembesültek, és különböző tárgyakat hajítottak feléjük. Kilenc embert letartóztattak.
Eközben mintegy 5000 ember vett részt a közeli ellentüntetésen, amelyet a „Stand Up To Racism” (Álljunk ki a rasszizmus ellen) nevű szervezet hirdetett meg.
Shabana Mahmood belügyminiszter elítélte azokat, akik rendőröket támadtak meg és sebesítettek meg.
Bárki, aki bűncselekményt követ el, a törvény teljes szigorával fog szembesülni
– mondta.
A rendőrség mintegy 1000 rendőrt vezényelt ki előzetesen, amelyet további 500 rendőrrel erősítettek meg más megyékből, például Leicestershire, Nottinghamshire, valamint Devon és Cornwall területeiről - írja a BBC.
A kora délutáni órákban a két demonstrációt a Whitehallnál rendőrsorfal választotta el egymástól. Habár a résztvevők többsége békésen tüntetett, a Metropolitan Police szerint néhány rendőrt megtámadtak, miközben megpróbálták távol tartani egymástól a két csoportot.
„A rendőröknek több helyszínen is közbe kellett avatkozniuk, hogy megakadályozzák az Unite the Kingdom tüntetőit abban, hogy behatoljanak elzárt területekre, áttörjék a rendőrkordonokat, vagy elérjék az ellenkező oldalon álló csoportokat” – írta a rendőrség az X-en (korábban Twitter).
Ahogy esteledett, további rohamrendőröket lehetett látni, amint átfutottak a tömegen, hogy megerősítsék azokat a lovas és gyalogos rendőröket, akik a két csoport között álltak sorfalat.
Trafalgar Square környékén az Unite the Kingdom tüntetői különböző tárgyakat hajítottak a rendőrökre.
Amikor a rendőrök közbeléptek, hogy ezt megakadályozzák, elfogadhatatlan erőszakkal szembesültek. Rúgásokkal és ütéssel támadták őket. Üvegeket, fáklyákat és más tárgyakat dobáltak feléjük
– állt a rendőrség közleményében.
Egy ponton egy üvegespalack látszott eltalálni egy rendőrlovat, aminek következtében az állat és a lovasa megbillent, hátra lépett. Kisebb dulakodások törtek ki, amikor a rendőrség gumibotokkal próbálta visszaszorítani Robinson támogatóit a Whitehall tetejénél és a Trafalgar Square-nél.
Tommy Robinson, polgári nevén Stephen Yaxley-Lennon, a „szólásszabadság fesztiválján” szólalt fel, ahol politikusokat bírált, amiért szerinte „papagáj módjára ismételgetik” az ő korábbi gondolatait.
Azt is állította, hogy az Egyesült Királyság bíróságai úgy döntöttek, hogy a dokumentumokkal nem rendelkező bevándorlók jogai fontosabbak, mint a „helyi közösség” jogai. A múlt hónapban a Fellebbviteli Bíróság hatályon kívül helyezett egy korábbi végzést, amely megtiltotta, hogy migránsokat szállásoljanak el az essexi Eppingben található Bell Hotelben.
Elon Musk meglepetésszerűen videókapcsolaton keresztül jelentkezett be, és a brit kormány leváltását sürgette.
„Nem lehet – nincs még négy évünk vagy akármeddig is van a következő választásig, az túl hosszú. Valamit tenni kell. Fel kell oszlatni a parlamentet, és új választást kell tartani” – mondta Musk a tömegnek.
A tévés személyiség, Katie Hopkins is felszólalt, miután korábban Robinson, Lawrence Fox és Ant Middleton társaságában a felvonulás élén haladt.
A Stand Up To Racism ellentüntetésén Diane Abbott független képviselő a következőket mondta: „Tudjuk, hogy a rasszizmus, az erőszak és a fasizmus nem új dolgok. De tudjátok mit? Mi mindig legyőztük ezeket.”
A felvonulás előtt a Metropolitan Police megerősítette, hogy nem használják az élő arcfelismerő technológiát, amely valós időben azonosít embereket térfigyelő kamerák segítségével az Unite the Kingdom demonstráció biztosítása során.