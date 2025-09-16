Hírlevél

Machu Picchu

Tüntetés miatt áll a vonatközlekedés, kiakadtak a turisták

Peru ikonikus turistalátványossága, Machu Picchu jelenleg megközelíthetetlen, miután helyi lakosok tiltakozás miatt akadályozták a vonatközlekedést. A tüntetés oka a közúti szállítási jogok körüli vita, amely már több ezer utazót érinthet.
Mi áll a tüntetés hátterében? - A lakosok követelik, hogy új cég vehesse át a buszjáratok üzemeltetését a vasútállomás és az ősi inka romváros között, mivel a korábbi vállalat 30 éves engedélye lejárt. A Machu Picchu Érdekvédelmi Front szervezte a korlátlan idejű sztrájkot, amely szikladarabokkal és fatörzsekkel eltorlaszolt vasúti sínekhez vezetett.

Machu Picchu lezárva! Tüntetés miatt áll a vonatközlekedés (FILES) Tourists visit the ancient Inca ruins of Machu Picchu in the Urubamba valley, seventy-two kilometres from the Andes city of Cusco, on February 15, 2023, for the first time after they were closed to the public for security reasons on January 21, after protesters blocked the railways during protests against the government of President Dina Boluarte that have shaken the Andean country since December 7, 2022. The train service to Machu Picchu, Peru's main tourist attraction, had to be suspended on September 15, 2025, due to a protest by residents demanding that a new company handle the bus transportation from the train station to the archaeological site, following the end of a 30-year concession, the operating company reported. (Photo by Carolina Paucar / AFP)
Machu Picchu lezárva! Tüntetés miatt áll a vonatközlekedés
Fotó: CAROLINA PAUCAR / AFP

Tüntetés és turizmus: komoly károk Peru hírnevében

A PeruRail közölte, hogy „tekintettel a helyzetre” a vasúti forgalmat ideiglenesen felfüggesztette. A napi átlagosan 4500 látogatót fogadó UNESCO világörökségi helyszín így gyakorlatilag elérhetetlenné vált. Carlos Milla, a cuscói turisztikai kamara volt elnöke figyelmeztetett:

A tüntetések jelentős hatással vannak a turistákra, kárt okoznak Peru hírnevének.

Nem ez az első Machu Picchunál

Nem ez az első alkalom, hogy a tüntetés miatt lebénul a közlekedés: 2022 decemberében a politikai zavargások során mintegy 5000 turista rekedt Cuscóban, sokan pedig kénytelenek voltak gyalog elhagyni a romvárost, hogy biztonságos útra találjanak.

A mostani helyzet ismét ráirányítja a figyelmet arra, milyen sebezhető a világ egyik legnépszerűbb látványossága a helyi közlekedési viták és politikai feszültségek miatt.

 

