Tüntetés miatt áll a vonatközlekedés, kiakadtak a turisták

Mi áll a tüntetés hátterében? - A lakosok követelik, hogy új cég vehesse át a buszjáratok üzemeltetését a vasútállomás és az ősi inka romváros között, mivel a korábbi vállalat 30 éves engedélye lejárt. A Machu Picchu Érdekvédelmi Front szervezte a korlátlan idejű sztrájkot, amely szikladarabokkal és fatörzsekkel eltorlaszolt vasúti sínekhez vezetett.

Machu Picchu lezárva! Tüntetés miatt áll a vonatközlekedés

Fotó: CAROLINA PAUCAR / AFP

Tüntetés és turizmus: komoly károk Peru hírnevében

A PeruRail közölte, hogy „tekintettel a helyzetre” a vasúti forgalmat ideiglenesen felfüggesztette. A napi átlagosan 4500 látogatót fogadó UNESCO világörökségi helyszín így gyakorlatilag elérhetetlenné vált. Carlos Milla, a cuscói turisztikai kamara volt elnöke figyelmeztetett:

A tüntetések jelentős hatással vannak a turistákra, kárt okoznak Peru hírnevének.

Nem ez az első Machu Picchunál

Nem ez az első alkalom, hogy a tüntetés miatt lebénul a közlekedés: 2022 decemberében a politikai zavargások során mintegy 5000 turista rekedt Cuscóban, sokan pedig kénytelenek voltak gyalog elhagyni a romvárost, hogy biztonságos útra találjanak.

A mostani helyzet ismét ráirányítja a figyelmet arra, milyen sebezhető a világ egyik legnépszerűbb látványossága a helyi közlekedési viták és politikai feszültségek miatt.