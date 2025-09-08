Betiltották a közösségi oldalakat, 10 tüntetőt megöltek – videó

Hírlevél

46 perce
Olvasási idő: 5 perc
Halálos áldozatokat követelt egy hétfői katmandui megmozdulás. A tüntetés során a rendőrség könnygázt és gumilövedéket vetett be a fiatalok ellen, legalább tízen meghaltak és közel százan megsérültek.
Nepálbrutálistüntetés

Könnygázzal oszlatták fel a tüntetést Nepálban hétfőn, amikor több ezer fiatal vonult az utcára Katmanduban a közösségi média korlátozásai és a kormányzati korrupció ellen tiltakozva. A tömeg egy része megpróbálta áttörni a rendőrség kordonját a parlament közelében, mire a hatóságok vízágyút, könnygázt és gumilövedéket vetettek be.

Könnygázzal oszlatták fel a katmandui tüntetést, ahol halálos áldozatok is voltak.
Könnygázzal oszlatták fel a katmandui tüntetést, ahol halálos áldozatok is voltak. Fotó: AMBIR TOLANG / NurPhoto

Tüntetés Katmanduban: könnygázzal oszlatták a fiatalokat, többen meghaltak

Szehar Hanal rendőrségi szóvivő megerősítette, hogy legalább tíz tüntető meghalt, 87-en pedig megsérültek. 

A Katmandu Civil Kórházban három ember a sérüléseibe halt bele, a kórház pedig több mint 150 sérültet látott el.

 Randzsana Nepal, az intézmény szóvivője szerint „soha nem tapasztaltak még ilyen káoszt, a könnygáz még a kórház helyiségeit is elárasztotta”.

A tiltakozás okai

A demonstrálók elsősorban a közösségi média – például a Facebook – múlt héten bevezetett korlátozásai, valamint a mindennapos kormányzati korrupció ellen emelték fel szavukat. A hatóságok azzal indokolták a blokkolást, hogy a platformokon hamis profilokkal követtek el csalásokat és terjesztettek álhíreket.

Rendőrségi intézkedések

A hétfői megmozdulás után a rendőrség kijárási tilalmat hirdetett este 10 óráig a parlament környékén. A tüntetők transzparenseken üzentek: 

A korrupciót blokkoljátok, ne a közösségi médiát!

 – skandálták, miközben nepáli zászlókat lengettek.

Demonstrators clash with riot police personnel during a protest outside the Parliament in Kathmandu on September 8, 2025, condemning social media prohibitions and corruption by the government. At least 16 protesters were killed on September 8 when Nepal police dispersed young demonstrators in Kathmandu demanding the government lift its social media ban and tackle corruption. (Photo by Prabin RANABHAT / AFP)
Könnygázzal oszlatták fel a katmandui tüntetést, ahol halálos áldozatok is voltak. Fotó: PRABIN RANABHAT / AFP

Korábban Bangladesh-ben volt ehhez hasonló tüntetés.

 

