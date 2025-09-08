Betiltották a közösségi oldalakat, 10 tüntetőt megöltek – videó

Könnygázzal oszlatták fel a tüntetést Nepálban hétfőn, amikor több ezer fiatal vonult az utcára Katmanduban a közösségi média korlátozásai és a kormányzati korrupció ellen tiltakozva. A tömeg egy része megpróbálta áttörni a rendőrség kordonját a parlament közelében, mire a hatóságok vízágyút, könnygázt és gumilövedéket vetettek be.
Szehar Hanal rendőrségi szóvivő megerősítette, hogy legalább tíz tüntető meghalt, 87-en pedig megsérültek.
A Katmandu Civil Kórházban három ember a sérüléseibe halt bele, a kórház pedig több mint 150 sérültet látott el.
Randzsana Nepal, az intézmény szóvivője szerint „soha nem tapasztaltak még ilyen káoszt, a könnygáz még a kórház helyiségeit is elárasztotta”.
A demonstrálók elsősorban a közösségi média – például a Facebook – múlt héten bevezetett korlátozásai, valamint a mindennapos kormányzati korrupció ellen emelték fel szavukat. A hatóságok azzal indokolták a blokkolást, hogy a platformokon hamis profilokkal követtek el csalásokat és terjesztettek álhíreket.
A hétfői megmozdulás után a rendőrség kijárási tilalmat hirdetett este 10 óráig a parlament környékén. A tüntetők transzparenseken üzentek:
A korrupciót blokkoljátok, ne a közösségi médiát!
– skandálták, miközben nepáli zászlókat lengettek.
Korábban Bangladesh-ben volt ehhez hasonló tüntetés.