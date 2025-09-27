Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Súlyosan megfenyegette Magyarországot Zelenszkij

túrázás

Túrázás közben életveszélyes helyzet alakult ki, tragédia lett a vége

19 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Szomorú tragédia történt Tasmániában, ahol egy turistacsoport felkészületlenül vágott neki a Cradle Mountain túraútvonalának. A túrázás során a hirtelen beköszöntő extrém időjárás miatt egyikük életét vesztette, a többieket pedig mentőcsapatok kísérték vissza a biztonságba.
Link másolása
Vágólapra másolva!
túrázáshalálTasmánia

A csoport tagjai a hideg miatt legyengültek, és nem volt náluk sem megfelelő felszerelés, sem személyi jeladó. Egy másik túrázócsapat találta meg őket, majd riasztották a hatóságokat. A rossz időjárási körülmények miatt nem tudtak helikoptert bevetni, ezért a mentők gyalog indultak a bajbajutottakhoz, akikkel éjszakára a hegyen táboroztak – írja a Daily Mail.

túrázás
Túrázás közben egy nő meghalt a Tasmániai Cradle Mountain területén
Fotó: Unsplash

Túrázás közben vesztette életét egy nő a Cradle Mountainnél

A tragédia során egy nő életét vesztette, miután a hirtelen jött extrém időjárásban a csoport tagjai kimerültek és legyengültek. A hideg és a megfelelő felszerelés hiánya végzetesnek bizonyult számára. A mentőcsapat péntek éjjel a helyszínen maradt a bajba jutott turistákkal, ám szombat reggelre már nem tudták megmenteni a nő életét. Halálának pontos körülményeit a hatóságok vizsgálják, de az elsődleges információk szerint a túrázás közben elszenvedett hipotermia és a szélsőséges időjárás vezethetett a tragikus kimenetelhez.

Steve Jones rendőrségi felügyelő elmondta: a tragédia ismét emlékeztet arra, mennyire gyorsan változhat az időjárás Tasmánia alpesi területein. A hatóságok minden túrázónak azt tanácsolják, hogy mindig vigyen magával meleg ruhát, élelmet, vizet, feltöltött telefont, térképet és vészhelyzeti kommunikációs eszközöket.

Korábban arról írtuk, hogy szikla alá szorult egy férfi. Részletek az Origo oldalán olvashatók.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!