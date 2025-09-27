Túrázás közben életveszélyes helyzet alakult ki, tragédia lett a vége

A csoport tagjai a hideg miatt legyengültek, és nem volt náluk sem megfelelő felszerelés, sem személyi jeladó. Egy másik túrázócsapat találta meg őket, majd riasztották a hatóságokat. A rossz időjárási körülmények miatt nem tudtak helikoptert bevetni, ezért a mentők gyalog indultak a bajbajutottakhoz, akikkel éjszakára a hegyen táboroztak – írja a Daily Mail.

Túrázás közben egy nő meghalt a Tasmániai Cradle Mountain területén

A tragédia során egy nő életét vesztette, miután a hirtelen jött extrém időjárásban a csoport tagjai kimerültek és legyengültek. A hideg és a megfelelő felszerelés hiánya végzetesnek bizonyult számára. A mentőcsapat péntek éjjel a helyszínen maradt a bajba jutott turistákkal, ám szombat reggelre már nem tudták megmenteni a nő életét. Halálának pontos körülményeit a hatóságok vizsgálják, de az elsődleges információk szerint a túrázás közben elszenvedett hipotermia és a szélsőséges időjárás vezethetett a tragikus kimenetelhez.

Steve Jones rendőrségi felügyelő elmondta: a tragédia ismét emlékeztet arra, mennyire gyorsan változhat az időjárás Tasmánia alpesi területein. A hatóságok minden túrázónak azt tanácsolják, hogy mindig vigyen magával meleg ruhát, élelmet, vizet, feltöltött telefont, térképet és vészhelyzeti kommunikációs eszközöket.

