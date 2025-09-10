Szerencsétlen turisták, másik kontinensen ébredtek egy buta hiba miatt

A történet vírusként terjed a közösségi médiában: két TikTok-turista repülőjegyet váltott Nizzába, ám a jegyfoglalásnál történt félreértés következtében végül Tuniszba kerültek. A kellemetlen baki egészen addig nem tűnt fel nekik, amíg már a fedélzeten nem szembesültek a „Tunisia” feliratú fejtámlákkal és a többi utas beszélgetéséből ki nem derült, hogy bizony Afrikába tartanak – írja az Independent.

Turisták végül eljutott Nizzába, ahol egy szökőkút mellett készítettek fotót, hogy bizonyítsák: most már valóban Franciaországban vannak Fotó:Pablo García Saldaña /Unsplash

A két fiatal, Brittney Dzialo és barátnője, az utazás minden pillanatát rögzítette a TikTokra. A videóban látszik, ahogy kétségbeesetten magyarázzák a légiutas-kísérőnek:

Mi Nizzába akartunk menni, rossz gépen ülünk!

Ekkor azonban már késő volt: a poggyászukat felrakták, a gép indulásra kész volt, így kénytelenek voltak elrepülni Tuniszba.

A félreértés oka valószínűleg a hasonló kiejtés: az angolban a to Nice (kiejtve: tu nisz) és a Tunis könnyen összekeverhető, így a foglalásnál a rendszer vagy az ügyintéző félrehallhatta a célt. A TikTok-turisták csak a repülőúton tudatosították, hogy nem a francia Riviérán, hanem Észak-Afrikában fognak landolni.

Turistaként Tuniszban ragadtak – órákig küzdöttek, mire továbbléphettek

Tuniszban sem lett könnyebb a helyzet: a nyelvi akadályok miatt nehezen tudtak új jegyet intézni, ráadásul az első próbálkozásnál azt közölték velük, hogy saját költségükön kell új repülőt váltaniuk.

A videóban Dzialo arról panaszkodott, hogy a repülőtéri dolgozók sem voltak segítőkészek, sőt egy ponton hangos szóváltásba keveredtek a felügyelőkkel.

Végül órákon át tartó küzdelem után sikerült jegyet szerezniük egy Franciaországba tartó járatra – nem sokkal az indulás előtt, a kapitányt is megkérték, hogy várjon még pár percet. Másnap végre megérkeztek a célállomásra, ahol Brittney egy ironikus fotóval zárta a kalandos történetet: egy szökőkút mellett pózolt a felirattal – ,,Nizza, vessző, Franciaország" (A poén lényege, hogy Brittney ezzel jelezte: végre a helyes Nizzában vannak, nem Tuniszban).

