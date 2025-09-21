Hírlevél

Tutanhamon sírja

Megdöbbentő fordulat: Tutanhamon maszkjáról kiderült az igazság

Új felfedezés vet árnyékot Tutanhamon legendás maszkjára. A történészek szerint a híres aranytárgy nem Tutanhamon fáraó számára készült, hanem egy korábbi uralkodótól örökölhette. Az apró részletek most komoly vitát indítottak el tudományos körökben.
Tutanhamon sírjatutanhamonMaszk

Tutanhamon arany halotti maszkja több mint száz éve a világ egyik legismertebb ókori lelete. Most azonban egy új vizsgálat azt sugallja, hogy a 10 kilogramm színaranyból készült műtárgy eredetileg nem is a fiatal fáraó számára készült. Joann Fletcher szakember szerint a maszk különböző részei eltérő aranyból készültek, a forrasztás nyomai pedig egyértelműek. Mindez arra utal, hogy Tutanhamon arcvonásait utólag illeszthették rá egy másik uralkodó maszkjára – írja az Indy100.

A kutatók szerint Tutanhamon maszkja nem neki készültgomba 60208213. Puebla, 8 Feb. 2016 (Notimex-Carlos Pacheco).- La exposición Tutankamón, la tumba, el oro y la maldición" llega hoy a su término con mucho éxito, después de seis meses de exposición en las Galerías del Palacio Municipal de Puebla. NOTIMEX/FOTO/CARLOS PACHECO/FRE/ACE/ (Photo by CARLOS PACHECO PARRA / Notimex via AFP)
Kutatók szerint Tutanhamon maszkja eredetileg nem neki készült
Fotó: CARLOS PACHECO PARRA / NOTIMEX

Tutanhamon maszkja körüli rejtélyek

A kutatók szerint a fülbevaló-lyukak árulkodó jelek lehetnek. Mivel férfi fáraók ritkán viseltek fülbevalót, sokan úgy vélik, hogy a maszk eredetileg egy női uralkodóé, akár Nofertitié lehetett. Tutanhamon 18–19 éves korában halt meg, feltehetően maláriában, illetve egy balesetben szerzett sérülései is hozzájárulhattak a halálához. A hirtelen halál miatt a korabeli vezetőknek gyorsan kellett gondoskodniuk a temetésről, ez is magyarázatot adhat arra, hogy a fiatal fáraó egy „öröklött” maszkot kapott.

A sírt 1922-ben fedezték fel szinte érintetlenül, tele kincsekkel és Tutanhamon rendkívül jól megőrzött múmiájával. Bár a felfedezés óta eltelt egy évszázad, a fáraó személye és halotti maszkja továbbra is az egyik legnagyobb titok az egyiptológia történetében.

Korábban arról számoltunk be, hogy elképesztő gyógyhatása van a Tutanhamon sírjában talált halálos gombának. Bővebb részletek az Origo oldalán találhatók.

 

