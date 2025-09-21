Megdöbbentő fordulat: Tutanhamon maszkjáról kiderült az igazság

Tutanhamon arany halotti maszkja több mint száz éve a világ egyik legismertebb ókori lelete. Most azonban egy új vizsgálat azt sugallja, hogy a 10 kilogramm színaranyból készült műtárgy eredetileg nem is a fiatal fáraó számára készült. Joann Fletcher szakember szerint a maszk különböző részei eltérő aranyból készültek, a forrasztás nyomai pedig egyértelműek. Mindez arra utal, hogy Tutanhamon arcvonásait utólag illeszthették rá egy másik uralkodó maszkjára – írja az Indy100.

Kutatók szerint Tutanhamon maszkja eredetileg nem neki készült

Fotó: CARLOS PACHECO PARRA / NOTIMEX

Tutanhamon maszkja körüli rejtélyek

A kutatók szerint a fülbevaló-lyukak árulkodó jelek lehetnek. Mivel férfi fáraók ritkán viseltek fülbevalót, sokan úgy vélik, hogy a maszk eredetileg egy női uralkodóé, akár Nofertitié lehetett. Tutanhamon 18–19 éves korában halt meg, feltehetően maláriában, illetve egy balesetben szerzett sérülései is hozzájárulhattak a halálához. A hirtelen halál miatt a korabeli vezetőknek gyorsan kellett gondoskodniuk a temetésről, ez is magyarázatot adhat arra, hogy a fiatal fáraó egy „öröklött” maszkot kapott.

A sírt 1922-ben fedezték fel szinte érintetlenül, tele kincsekkel és Tutanhamon rendkívül jól megőrzött múmiájával. Bár a felfedezés óta eltelt egy évszázad, a fáraó személye és halotti maszkja továbbra is az egyik legnagyobb titok az egyiptológia történetében.

