Lángba borult egy szálloda – két embert még mindig keresnek – videó

Drámai jelenetek játszódtak le hétfő reggel a Tatarani településen található egykori szállodában, ahol hatalmas tűz csapott fel az épület tetőszerkezetéből.

A tűz miatt sok tűzoltó és mentő érkezett a szállodához Tataraniban

Fotó: Unsplash

Az épületet hivatalosan már lezárták a hatóságok, de információk szerint többen mégis ott tartózkodtak – vélhetően ideiglenesen laktak benne.

A tűzoltók tájékoztatása szerint az épületben öt ember tartózkodott, amikor a lángok felcsaptak. Három személy saját erejéből kijutott, de két ember eltűnt – őket jelenleg is nagy erőkkel keresik. A helyszínen tucatnyi tűzoltóegység dolgozik, miközben a tűz már több mint 500 négyzetmétert pusztított el – írja a Székelyhon.

A tűz oka ismeretlen

Az épület nem működhetett volna – derül ki a Prahova megyei katasztrófavédelem közléséből. A szállodát szeptember 16-án pecsételték le, mivel nem felelt meg a biztonsági előírásoknak. Mégis, alig három nappal később, szeptember 19-én a tulajdonosok már kérték a pecsét eltávolítását, hogy újra munkálatokat folytathassanak. A hatóságok most azt is vizsgálják, hogyan kerülhettek emberek a lezárt épületbe, és egyáltalán jogosan tartózkodtak-e ott. A tűz oka egyelőre ismeretlen, de nem kizárt, hogy az elektromos hálózat vagy emberi mulasztás áll a háttérben.

